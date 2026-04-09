En su exposición ante el Senado, la jefa del MPA planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales

María Cecilia Vranicich presentó el informe de gestión 2025 del organismo, marco en el cual el tiroteo en la escuela de San Cristóbal fue eje del debate acerca de la violencia extrema adolescente

En el recinto de la Cámara de Senadores provincial, se realizó este jueves la presentación del informe de gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de la fiscal General, María Cecilia Vranicich . Y con la tragedia de San Cristóbal como telón de fondo, la funcionaria planteó limitar el acceso de menores a las redes sociales .

La exposición, bajo la conducción del presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig , se realizó en el marco de lo establecido por la nueva Constitución de Santa Fe, que dispone la presentación anual del informe durante abril en una audiencia pública ante la Legislatura.

Durante su presentación, Vranicich brindó detalles sobre las principales acciones desarrolladas por el MPA a lo largo de 2025, así como los resultados obtenidos en materia de persecución penal .

También hizo referencia al contexto de conflictividad penal registrado en los primeros meses de 2026 , aportando un análisis de la situación actual y los desafíos a futuro.

La inquietud de María Cecilia Vranicich

Uno de los ejes de la presentación fue la violencia extrema adolescente y juvenil, una problemática que la fiscal describió como el contexto dramático que atraviesa la sociedad. Y recordó que su primer informe de gestión, en mayo de 2024, había arrancado con la misma preocupación a raíz de los homicidios de cuatro trabajadores en Rosario ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo de ese año.

Aunque el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal marcó la exposición. Vranicich destacó que la investigación desarrollada junto a las policías Federal (PFA) y de Santa Fe, la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Seguridad provincial permitió dilucidar el hecho.

“Más allá de tecnicismos, está dilucidado, todos sabemos qué es lo que ocurrió, las motivaciones”, afirmó la fiscal, que subrayó que lo más urgente es entender qué subyace a esos hechos.

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También mencionó otros casos de violencia adolescente que forman parte de la agenda del MPA, como el de Jeremías Monzón y el de Delfina, también de San Cristóbal, donde la víctima fue desfigurada.

Uno de los pasajes más contundentes de la exposición de Vranicich se centró en el papel de las redes sociales en la radicalización de los jóvenes.

La fiscal explicó que, en el marco de la pesquisa por el reciente tiroteo, tomaron contacto con la Dubia, una dirección especializada en comunidades digitales juveniles, que les permitió comprender un universo hasta entonces desconocido para los investigadores.

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“Son jóvenes que manejan perfectamente el inglés y se pueden relacionar a través de aplicaciones con jóvenes de todos lados del mundo. Es una comunidad digital en la que encuentran dónde exteriorizar el odio”, alertó Vranicich.

Al respecto, continuó: “Estamos hablando de jóvenes que deberían estar rodeados de amorosidad, de empatía”. Y llamó a los poderes del Estado a evaluar la posibilidad de limitar el acceso de los menores a las redes sociales, como ya lo están haciendo varios países del mundo.

Los menores y las redes sociales

En ese sentido, citó el ejemplo de Australia, donde se aplican multas de casi 50 millones de dólares de ese país a las empresas de aplicaciones que no cumplan con las restricciones a menores.

Asimismo, mencionó el caso de Francia, que optó por un modelo intermedio que permite a los jóvenes acceder a enciclopedias virtuales y herramientas de comunicación útiles, pero restringe el ingreso a plataformas como TikTok, Instagram y Roblox.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SenadoSantaFe/status/2042267143060758794&partner=&hide_thread=false La Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación presentó su informe anual en el Senado



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“No digo que haya que tomar esas medidas, digo que hay que ponerlas en discusión. Tal vez no sabíamos por qué esos países tomaron dichas decisiones. Ahora sí nos estamos dando cuenta”, enfatizó Vranicich.

La actividad se desarrolló con la presencia de legisladores provinciales y autoridades, en el marco de una instancia institucional orientada a garantizar la publicidad de los actos de gobierno y el acceso a la información pública.

Tanto la jefa del MPA como Michlig hicieron referencia a los hechos ocurridos días atrás en San Cristóbal, donde un joven de 15 años asesinó a otro de 13 e hirió a compañeros dentro de una institución educativa.