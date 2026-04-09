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Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

La vuelta a la titularidad de Ángel Di María es el dato destacado entre los cinco cambios que presentará el Canalla para recibir a Independiente del Valle

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de abril 2026 · 18:10hs
Ángel Di María vuelve a la titularidad después de varias semanas. Una buena noticia para Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María vuelve a la titularidad después de varias semanas. Una buena noticia para Central.

El día para Central llegó. Al Canalla se le viene el debut en la Copa Libertadores y en una previa que pintaba con varios contratiempos por lesiones, Jorge Almirón recupera a unos cuantos futbolistas importantes. El caso más destacado es el de Ángel Di María.

Además de Fideo (por Pol Fernández, quien no pudo ser tenido en cuenta porque arrastra una fecha de suspensión de Godoy Cruz por Copa Sudamericana), se producirán los retornos de Jeremías Ledesma, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Emanuel Coronel (ingresan por Jorge Broun, Luca Raffin, Alexis Soto y Gaspar Duarte, respectivamente). Todos ellos estarán desde el arranque para el choque frente a Independiente del Valle de Ecuador.

Hace casi un mes que Di María no juega, el tiempo suficiente como para recuperarse de la lesión muscular en el aductor izquierdo que sufrió el día previo al clásico.

El regreso del capitán canalla

Todos los cañones estaban apuntados a recuperar a Di María, por lo que el actual campeón del mundo significa para el equipo. Por eso, el debut copero del Canalla será con Fideo entre los once.

>>Leer más: Que 20 años no es nada: a dos décadas del debut de Jorge Broun en el arco de Central

Avila
Gastón Ávila será uno de los integrantes de la zaga central. El Gato está de regreso en el Canalla.

Gastón Ávila será uno de los integrantes de la zaga central. El Gato está de regreso en el Canalla.

Pero además del caso de Di María, el técnico auriazul pudo recomponer la zaga central con los retornos de Ovando y Ávila. El juvenil se repuso de una molestia muscular, mientras que el Gato viene de quedarse afuera en el último partido por una dolencia en el tendón de Aquiles.

Además, Coronel se mete nuevamente en el equipo (ingresó en el complemento ante Atlético Tucumán) luego de casi un mes entrenando en Granadero Baigorria por una situación contractual. De esta forma, Enzo Giménez se sumará al ataque, junto a Di María y Jaminton Campaz.

Donde también habrá una variante es en el arco. Pese al gran partido que tuvo Jorge Broun contra los tucumanos, Almirón dijo esa misma noche que el arquero para este primer partido de la Copa iba a ser Conan Ledesma.

Ledesma
Ledesma fue al banco ante Atlético Tucumán, pero será el arquero titular en el debut de Central en la Libertadores.

Ledesma fue al banco ante Atlético Tucumán, pero será el arquero titular en el debut de Central en la Libertadores.

Los once de Central

Con cinco modificaciones, el Canalla iniciará su camino en la Copa Libertadores con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

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