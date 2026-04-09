El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda ligada al narcomenudeo en el barrio Gráfico

Un asesinato ocurrido a partir del conflicto que se desató luego de una pelea entre mujeres dejó entrever la violencia territorial que ejerce una banda barrial ligada al narcomenudeo. Gabriel Osvaldo "Chiquillo" Saucedo , un carrero de 33 años, fue asesinado a balazos este miércoles por la noche en el barrio Gráfico. Se trata de un sector de la zona oeste de Rosario signado por la violencia relacionada al comercio de drogas y a las usurpaciones de viviendas irregulares.

En este contexto aparece el nombre de Brian "Gringo" I., un joven de 26 años que está preso en la cárcel de Piñero desde septiembre pasado, cuando cayó por narcomenudeo. En el barrio aseguran que ganaron poder al desplazar al histórico clan Villalba, una familia con varios integrantes asesinados y presos.

Allegados a la víctima del crimen ocurrido este miércoles contaron que, momentos previos, una mujer mantuvo una videollamada con el recluso. "Chiquillo, a vos te voy a hacer dar un par de tiros", le dijo la mujer a Saucedo. Como trasfondo aparece una vieja bronca iniciada a partir de una denuncia a la que se sumaron amenazas de usurpaciones que profundizaron el conflicto.

El asesinato de Chiquillo

Desde la Fiscalía Regional indicaron que el ataque contra Saucedo ocurrió pasadas las 20.40 del miércoles en Tero al 9800. La víctima murió horas después, cerca de las 3, en el Hospital Clemente Álvarez como consecuencia de una herida de bala en la cabeza. En las inmediaciones de la escena del crimen fue detenida una joven de 17 años que quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, además de dos mujeres aprehendidas por entorpecimiento del accionar policial.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 15.30.53 Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Este jueves por la mañana los allegados de Saucedo se reunieron en la puerta de la casa familiar. Mientras calentaban agua en un fuego improvisado en la vereda hablaron con La Capital y contaron que a la víctima le decían Chiquillo, trabajaba como cartonero y tenía dos hijos pequeños. En ese marco contaron que el miércoles el problema se desató a partir de una pelea entre mujeres. "Mis dos hermanas y mi cuñada fueron al kiosco a comprar para cocinar. Viene esta gente y se empezaron a hacer las malas con mis hermanas. Se pelearon mano a mano pero después fueron a buscar a toda su banda", describió una allegada a Chiquillo.

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Esa banda de la que habló serían los familiares del recluso Brian I. "Chiquillo a vos te voy a hacer dar un par de tiros", dicen que le dijo la madre de este joven al hombre que finalmente resultó asesinado. Aseguran que hizo esas amenazas mientras mantenía una videollamada con su hijo preso. "Más tarde estábamos en la vereda y aparecieron dos en bici y dos corriendo, que estaban encapuchados y empezaron a tirar", relató la mujer. "Después tiraron contra Chiquillo, que estaba en el baldío de enfrente y le dieron en la cabeza", agregó.

Narcomenudeo y violencia en barrio Gráfico

En aquel rincón que implica el barrio Gráfico, donde priman los asentamientos precarios y terrenos que fueron tomados en los últimos años, se comenta que la banda de Brian I. ganó territorio desde principios de 2025. Fue a fuerza de enfrentamientos con los Villalba, un clan que fue desplazado a otros barrios ante el asesinato de varios de sus miembros y la caída en prisión de otros. La familia de Chiquillo, vecina de uno de los puntos de venta, realizó denuncias a partir de hechos violentos que podían comprometer al vecindario. Esa "batida" pudo acelerar una bronca que creció con el tiempo y se desató este miércoles tras una pelea que pasó a mayores.

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Brian I. ya había estado detenido, luego de ser condenado en 2021 a 3 años y 8 meses de prisión por robo calificado. Poco tiempo después fue noticia cuando protagonizó una pelea a cuchillazos dentro del pabellón 9 de la cárcel de Piñero, en la que estuvo entre los tres heridos de un total de al menos 14 participantes. Ya en libertad, volvió a caer el 12 de septiembre de 2025, tras una serie de allanamientos en el marco de una causa que lo tiene imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las disputas territoriales por la venta de drogas al menudeo en ese sector del barrio Gráfico, profundizada también por las usurpaciones de viviendas, parecen sostenerse en el tiempo a pesar del cambio de protagonistas. En un repaso de los últimos años, además del clan Villalba, otras investigaciones ubican en esa zona al grupo que lidera Jonathan "Gordo" Brezik desde la cárcel federal de Resistencia, Chaco, a la que algunas fuentes ligan a Brian "Gringo" I. Tras los pasos de esta organización se realizó uno de los últimos operativos en el barrio, cuando en febrero pasado retroexcavadoras, bomberos y el Equipo Argentino de Antropología Forense hicieron rastrillajes en busca de Marilina Villalba, una mujer presuntamente asesinada y desaparecida bajo la ley narco que impera en los márgenes rosarinos.