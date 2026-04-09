La Capital | Policiales | Asesinato

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda ligada al narcomenudeo en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

9 de abril 2026 · 15:07hs
El asesinato de Chiquillo Saucedo expone a una violenta banda del barrio Gráfico. 

El asesinato de Chiquillo Saucedo expone a una violenta banda del barrio Gráfico.  

Un asesinato ocurrido a partir del conflicto que se desató luego de una pelea entre mujeres dejó entrever la violencia territorial que ejerce una banda barrial ligada al narcomenudeo. Gabriel Osvaldo "Chiquillo" Saucedo, un carrero de 33 años, fue asesinado a balazos este miércoles por la noche en el barrio Gráfico. Se trata de un sector de la zona oeste de Rosario signado por la violencia relacionada al comercio de drogas y a las usurpaciones de viviendas irregulares.

En este contexto aparece el nombre de Brian "Gringo" I., un joven de 26 años que está preso en la cárcel de Piñero desde septiembre pasado, cuando cayó por narcomenudeo. En el barrio aseguran que ganaron poder al desplazar al histórico clan Villalba, una familia con varios integrantes asesinados y presos.

>> Leer más: Crimen en zona oeste: mataron de un balazo a un hombre y hay una menor detenida

Allegados a la víctima del crimen ocurrido este miércoles contaron que, momentos previos, una mujer mantuvo una videollamada con el recluso. "Chiquillo, a vos te voy a hacer dar un par de tiros", le dijo la mujer a Saucedo. Como trasfondo aparece una vieja bronca iniciada a partir de una denuncia a la que se sumaron amenazas de usurpaciones que profundizaron el conflicto.

El asesinato de Chiquillo

Desde la Fiscalía Regional indicaron que el ataque contra Saucedo ocurrió pasadas las 20.40 del miércoles en Tero al 9800. La víctima murió horas después, cerca de las 3, en el Hospital Clemente Álvarez como consecuencia de una herida de bala en la cabeza. En las inmediaciones de la escena del crimen fue detenida una joven de 17 años que quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, además de dos mujeres aprehendidas por entorpecimiento del accionar policial.

WhatsApp Image 2026-04-09 at 15.30.53

Este jueves por la mañana los allegados de Saucedo se reunieron en la puerta de la casa familiar. Mientras calentaban agua en un fuego improvisado en la vereda hablaron con La Capital y contaron que a la víctima le decían Chiquillo, trabajaba como cartonero y tenía dos hijos pequeños. En ese marco contaron que el miércoles el problema se desató a partir de una pelea entre mujeres. "Mis dos hermanas y mi cuñada fueron al kiosco a comprar para cocinar. Viene esta gente y se empezaron a hacer las malas con mis hermanas. Se pelearon mano a mano pero después fueron a buscar a toda su banda", describió una allegada a Chiquillo.

>> Leer más: Crímenes en "barrio Fantasma": cadáveres en bolsas, torturas y dominio territorial

Esa banda de la que habló serían los familiares del recluso Brian I. "Chiquillo a vos te voy a hacer dar un par de tiros", dicen que le dijo la madre de este joven al hombre que finalmente resultó asesinado. Aseguran que hizo esas amenazas mientras mantenía una videollamada con su hijo preso. "Más tarde estábamos en la vereda y aparecieron dos en bici y dos corriendo, que estaban encapuchados y empezaron a tirar", relató la mujer. "Después tiraron contra Chiquillo, que estaba en el baldío de enfrente y le dieron en la cabeza", agregó.

Narcomenudeo y violencia en barrio Gráfico

En aquel rincón que implica el barrio Gráfico, donde priman los asentamientos precarios y terrenos que fueron tomados en los últimos años, se comenta que la banda de Brian I. ganó territorio desde principios de 2025. Fue a fuerza de enfrentamientos con los Villalba, un clan que fue desplazado a otros barrios ante el asesinato de varios de sus miembros y la caída en prisión de otros. La familia de Chiquillo, vecina de uno de los puntos de venta, realizó denuncias a partir de hechos violentos que podían comprometer al vecindario. Esa "batida" pudo acelerar una bronca que creció con el tiempo y se desató este miércoles tras una pelea que pasó a mayores.

>> Leer más: Sin rastros de Marilina Villalba, desaparecida en 2023 por una banda narco que copó el barrio Gráfico

Brian I. ya había estado detenido, luego de ser condenado en 2021 a 3 años y 8 meses de prisión por robo calificado. Poco tiempo después fue noticia cuando protagonizó una pelea a cuchillazos dentro del pabellón 9 de la cárcel de Piñero, en la que estuvo entre los tres heridos de un total de al menos 14 participantes. Ya en libertad, volvió a caer el 12 de septiembre de 2025, tras una serie de allanamientos en el marco de una causa que lo tiene imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las disputas territoriales por la venta de drogas al menudeo en ese sector del barrio Gráfico, profundizada también por las usurpaciones de viviendas, parecen sostenerse en el tiempo a pesar del cambio de protagonistas. En un repaso de los últimos años, además del clan Villalba, otras investigaciones ubican en esa zona al grupo que lidera Jonathan "Gordo" Brezik desde la cárcel federal de Resistencia, Chaco, a la que algunas fuentes ligan a Brian "Gringo" I. Tras los pasos de esta organización se realizó uno de los últimos operativos en el barrio, cuando en febrero pasado retroexcavadoras, bomberos y el Equipo Argentino de Antropología Forense hicieron rastrillajes en busca de Marilina Villalba, una mujer presuntamente asesinada y desaparecida bajo la ley narco que impera en los márgenes rosarinos.

Noticias relacionadas
Alejandro Druetta estuvo en la ex Drogas Peligrosas hasta 2017. En 2021 fue condenado a 10 años de prisión por favorecer el narcotráfico.

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

El Gordo Axel al ser sorprendido en el club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Gabriel Saucedo fue trasladado al Heca, donde falleció horas después

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Pasaje 1709 al 7900, en el extremo oeste de Rosario. En la entrada de ese pasillo fue asesinada a tiros María Cristina Carabajal.

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Lo último

El video viral del ex-Newells que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El video viral del ex-Newell's que se siente un Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional
Policiales

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo
Economía

Se desploman las ventas en Rosario: cayeron 6,5% en marzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Giovani Lo Celso está bajo sospecha en operaciones de contrabando y evasión fiscal

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Ovación
La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026
Ovación

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

La selección argentina confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el argentino

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Central debuta en la Copa Libertadores: cómo será el operativo de seguridad

Policiales
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

La Ciudad
Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

La Carpa Blanca itinerante de los docentes ya se estableció en plaza San Martín

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Puerto Joven lanza talleres gratuitos en Rosario: cómo inscribirse y qué cursos ofrece

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste
la ciudad

Rescataron más de 30 gatos en pésimo estado de salud en una vivienda de zona noroeste

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles
La Ciudad

Javkin propuso eliminar la tasa vial si el gobierno nacional quita los impuestos a los combustibles

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil
Economía

El uruguayo que capitaliza la guerra: Sartori festeja tras comprar Profertil