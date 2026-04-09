Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria

La muestra abre este viernes en el ECU, con entrada gratuita. Se exhibirán 44 imágenes que recorrern desde los primeros mapas de las islas hasta cartas, fotos de guerra y los regresos de excombatientes rosarinos a Malvinas.

En la imagen, Claudino Chamorro, actual presidente del Centro de Soldados Excombatientes de Malvinas de Rosario. Fuente: Malvinas en Imágenes.

El Espacio Cultural Universitario (ECU) inaugura, este viernes, la muestra " Malvinas en Imágenes. Historia, Posguerra y Regresos " . La jornada de apertura contará con diversas charlas sobre la historia de las islas. Estará disponible hasta el 9 de mayo en San Martín 750.

La exposición que se inaugura este viernes fue coordinada por el director de Investigaciones Socio Históricas Regionales (Ishir) del Conicet de Rosario , Darío Barriera, junto a miembros del Programa Malvinas y Atlántico Sur de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, investigadores y miembros de la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) del Ishir y la colaboración del Centro de Exsoldados Combatientes en Malvinas de Rosario.

"Malvinas en Imágenes" es un recorrido visual por la historia de las islas. Desde mapas del siglo XVI donde aparecen las Malvinas representadas geográficamente por primera vez, pasando por distintos planos de los siglos XVII y XVIII. Es que las Islas Malvinas tienen un protagonismo ineludible desde hace 500 años. Portugueses, franceses y españoles las representaron, imaginaron, proyectaron y transitaron.

Tras un recorrido histórico, la exposición se adentra en la historia reciente. En este sentido, cuenta con cartas y fotografías que excombatientes tomaron y redactaron desde las Malvinas en 1982. El material, que sobrevivió la guerra y el paso del tiempo, sirve como una mirilla para conocer aunque sea una parte de la experiencia de quienes pelearon en las islas.

Pero también la muestra cuenta con los regresos: la vuelta de los excombatientes que decidieron pisar nuevamente suelo malvinense para cerrar un ciclo, hacer el duelo, ver las islas con nuevos ojos. Esa experiencia fue plasmada en fotografías que se exponen sobre el final del recorrido.

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En definitiva, son 500 años en 44 imágenes y el objetivo de conocer un poco más sobre aquel territorio austral, sus representaciones y su construcción desde la mirada de distintos actores a lo largo de los siglos.

image (52) Malvinas en un mapa francés de 1760. Fuente: Malvinas en Imágenes

Por último, la jornada de inauguración comenzará a las 9 de la mañana y cerrará alrededor de las 18. Durante ese tiempo, se desarrollará "Pensar Malvinas Hoy. Perspectivas Históricas y Debates Contemporáneos", un encuentro donde se realizarán ponencias para pensar las islas Malvinas históricamente. La entrada es libre y gratuita y el programa completo se puede conocer en este link.

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Visitas guiadas

La muestra, que se podrá recorrer hasta el 9 de mayo, contará con visitas guiadas a cargo de los curadores de la muestra y también por los excombatientes del Gran Rosario.

Los recorridos se realizarán el martes 14, 21 y 28 de abril y el 5 de mayo, a las 9.30. Jueves 16, 23 y 30 de abril y 7 de mayo, a las 15.30. La duración es de 40 minutos. Asimismo, las escuelas que quieran sacar un turno para las visita pueden escribir un mail [email protected]. Asunto: “Solicitud visita guiada”.