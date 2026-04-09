Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

La aerolínea dominicana comenzará a operar en junio de 2026 con tres vuelos semanales desde el Aeropuerto de Rosario, pero ya puso a la venta un refuerzo para enero y febrero de 2027, cuando pasará a ofrecer cinco servicios por semana.

La compañía aérea Arajet todavía no debutó con sus vuelos en Rosario, pero ya dio una señal concreta de la apuesta que proyecta para el mercado local: decidió aumentar las frecuencias de la ruta entre el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y Punta Cana para el verano 2027. La aerolínea de bajo costo confirmó que durante enero y febrero del próximo año pasará de sus tres vuelos semanales -que inaugurará en junio próximo- a cinco servicios por semana, un movimiento que aparece atado a la demanda prevista para la temporada alta de verano.

El primer vuelo regular de Arajet desde Rosario a República Dominicana recién está programado para el próximo 16 de junio, pero aun antes de ese debut comercial la empresa ya resolvió reforzar su operación para el siguiente verano. Los nuevos vuelos ya están disponibles para la venta en el sitio oficial de la aerolínea.

Según la información difundida, el incremento operativo estará vigente durante enero y febrero de 2027. En ese período, Arajet elevará de tres a cinco las frecuencias semanales entre Rosario (ROS) y Punta Cana (PUJ).

Para esa temporada especial, la programación quedó definida de la siguiente manera: las salidas desde Rosario hacia Punta Cana serán los lunes, martes, jueves, viernes y domingos. En sentido inverso, los regresos desde Punta Cana a Rosario fueron establecidos para los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

Cuándo empiezan los vuelos de Arajet desde Rosario

La incorporación de Arajet al mapa aéreo rosarino había sido confirmada en diciembre de 2025. En ese momento se anunció que la aerolínea comenzaría a operar desde junio de 2026 una nueva conexión internacional directa entre Rosario y Punta Cana.

De acuerdo con esa información, la ruta Rosario-Punta Cana arrancará formalmente el 16 de junio próximo con tres frecuencias semanales: lunes, jueves y domingos. La duración estimada del vuelo es de entre siete y ocho horas.

También se informaron los horarios previstos para esa operación inicial. El vuelo despegará desde Rosario a las 3.39 y llegará a Punta Cana a las 10.27. El regreso partirá desde el aeropuerto dominicano a las 17.51 y aterrizará en Rosario a las 2.33 del día siguiente.

Cómo serán los vuelos de Arajet desde el Aeropuerto de Rosario

La ruta será operada por Arajet, la línea aérea de bajo costo de República Dominicana, con aviones Boeing 737 MAX. Desde el comienzo, la empresa presentó el enlace no sólo como una puerta de entrada a Punta Cana, sino también como una plataforma de conexión hacia otros destinos internacionales.

Según se había detallado al anunciar el inicio de las operaciones, desde Punta Cana los pasajeros podrán continuar viaje hacia 13 destinos internacionales, lo que amplía el alcance de la nueva ruta para Rosario. Entre las conexiones mencionadas figuran otros puntos del Caribe y ciudades de Estados Unidos, como Miami, Orlando y Cancún, a través del hub de la compañía.

Ese esquema de conectividad fue uno de los elementos centrales del anuncio inicial, porque ubica a Rosario en una red de enlaces internacionales que excede el vuelo turístico clásico a un único destino y abre la posibilidad de usar Punta Cana como escala para otros tramos.