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Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

El fiscal Franco Picardi solicitó volver a citar a exfuncionarios y empresarios en la causa que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Andis

9 de abril 2026 · 20:17hs
Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei

Diego Spagnuolo y el presidente Javier Milei, antes de que estalle la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.(Andis)

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un nuevo capítulo: el fiscal Franco Picardi pidió una nueva ronda de indagatorias que incluye a exfuncionarios clave y a más de 20 empresarios, en el marco de un expediente que investiga un fraude superior a los 75.000 millones de pesos.

Entre los principales apuntados vuelven a figurar el extitular del organismo, Diego Spagnuolo; su exnúmero dos, Daniel Garbellini; el empresario Miguel Ángel Calvete; y el médico Pablo Atchabahian, todos ya procesados en la causa como presuntos jefes de una asociación ilícita.

Una estructura para desviar fondos públicos

Según el dictamen del fiscal, las nuevas evidencias refuerzan la hipótesis de una estructura delictiva organizada que operó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la Andis. El esquema habría articulado a funcionarios públicos con empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo para direccionar contrataciones, inflar precios y repartirse fondos estatales.

Las maniobras, siempre de acuerdo a la investigación, implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones en favor de un grupo reducido de empresas.

>> Leer más: Diego Spagnuolo dijo que los audios de las coimas son falsos y pidió la nulidad de la causa

“El funcionamiento coordinado y con roles definidos permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y a una población especialmente vulnerable”, sostuvo Picardi, en referencia a los beneficiarios de pensiones no contributivas y del programa Incluir Salud.

El rol del sistema de compras

En el centro de la causa aparece el sistema especial de contratación de insumos médicos conocido como SIIPFIS. La fiscalía sostiene que fue manipulado para favorecer a determinados proveedores mediante simulación de competencia, sobreprecios y filtración de información clave.

De acuerdo al expediente, funcionarios habrían brindado datos sobre fechas de licitaciones, pagos e incluso claves de acceso al sistema para que representantes de empresas operaran directamente dentro de la plataforma estatal.

El pedido de nuevas indagatorias alcanza a al menos 27 personas, entre ellas Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami, además de integrantes de firmas vinculadas al sector de la salud.

La fiscalía sostiene que más de 20 empresarios, a través de unas 30 compañías, habrían participado del entramado que tenía como eje la asignación direccionada de contratos.

Procesamientos y embargos millonarios

Los principales acusados ya fueron procesados por delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y cohecho. En todos los casos, la Justicia trabó embargos que superan los $200.000 millones.

>> Leer más: Procesaron a Diego Spagnuolo, extitular de la Andis, por presuntas coimas y fraude al Estado

La causa, que inicialmente estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello, es ahora instruida por Ariel Lijo.

El origen de la investigación

El expediente se inició a partir de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describía un presunto esquema de recaudación ilegal dentro del organismo. Si bien esas grabaciones fueron cuestionadas por las defensas, el fiscal aseguró que no constituyen prueba central del caso.

La Cámara Federal ordenó investigar su origen en una causa paralela que tramita el fiscal Carlos Stornelli.

A siete meses del inicio formal de la investigación, la fiscalía considera que la Andis funcionó como una “ventanilla discrecional” para beneficiar a proveedores específicos, vulnerando los principios de transparencia y control del Estado.

Con las nuevas indagatorias, el expediente se amplía y busca determinar responsabilidades penales en uno de los presuntos casos de corrupción más voluminosos en materia de salud y asistencia social de los últimos años.

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