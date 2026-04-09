Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

El mismo tribunal federal que en 2021 lo condenó a 10 años de cárcel, ahora le otorgó el beneficio al cumplirse dos tercios de la pena. Estaba bajo arresto domiciliario

Alejandro Druetta estuvo en la ex Drogas Peligrosas hasta 2017. En 2021 fue condenado a 10 años de prisión por favorecer el narcotráfico.

Cinco años después de la condena a 10 años de prisión a Alejandro Druetta , implicado en una trama de venta organizada de drogas, el exjefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas obtuvo la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena . El excomisario se encontraba bajo arresto domiciliario para el cuidado de su hijo menor de edad discapacitado en una casa de la la zona norte de Rosario. Deberá cumplir con algunas reglas de conducta y, según los informes penitenciarios favorables, tiene previsto comenzar una actividad comercial .

El excomisario Druetta, detenido desde 2019, había sido condenado por pactar con sectores del negocio de venta de drogas para permitir que el condenado narco Ignacio “Ojito” Actis Caporale ganara terreno sobre sus competidores. Al término de un juicio oral de 2021, el Tribunal Federal Nº 3 integrado por Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Roberto Vásquez lo consideró un partícipe necesario del tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio , delito agravado por ser cometido por más de tres personas y por su condición de funcionario público.

En la resonada causa por complicidad policial con el narcotráfico también fue condenado otro policía, Juan Delmastro, bajo idéntica calificación penal aunque a una pena más leve a siete años de cárcel . El tercer condenado fue Ojito Actis Caporale como organizador de una banda integrada además por los uniformados —en su caso a 9 años y 6 meses de prisión— quien declaró como “arrepentido” y obtuvo la libertad condicional en marzo de 2022 tras recibir un beneficio de reducción de la pena.

El mismo tribunal que hace cinco años dictó la condena dispuso ahora la libertad condicional de Druetta ante un pedido de su defensor, el abogado particular Gonzalo Luis Rucci. El fiscal Federico Reynares Solari no se opuso aunque reclamó el pago pendiente de una multa —luego saldada— de 23 mil pesos.

Los jueces tuvieron en cuenta que el requisito temporal para obtener la libertad condicional está cumplido, ya que transcurrieron las dos terceras partes de la pena. Como se encuentra en prisión domiciliaria para el cuidado de un hijo discapacitado menor de edad, tuvieron en cuenta un informe de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica remitido el 20 de marzo pasado.

De acuerdo con ese reporte, Druetta cuenta con un “proyecto de vida estructurado” sobre la crianza de su hijo como cuidador principal y considera ofertas de inserción laboral en el sector comercial, siempre “organizando su rutina en función de las necesidades de tratamiento” del niño.

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Así, el tribunal concedió el beneficio bajo ciertas reglas de conducta como informar cambios de domicilio y seguir bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. La pena, que incluye una inhabilitación por igual tiempo para ejercer cargos públicos, tiene vencimiento en junio de 2029.

En la misma causa en la que fue condenado Druetta otras seis personas fueron sancionadas por cumplir diferentes roles en una red de tráfico y venta de drogas. El uniformado era jefe de Inteligencia Zona Sur de la disuelta Drogas Peligrosas. En la causa se constató su conexión con Ojito, a quien extorsionó después de detenerlo en un procedimiento en el centro rosarino. También lo sentenciaron por favorecerlo para que extendiera su actividad delictiva en Venado Tuerto.

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Durante el juicio, Actis Caporale declaró: “Mi jefe era Druetta y nosotros éramos una cooperativa”. Druetta, en tanto, planteó en su descargo que lo señalaron por resentimiento y que se “hizo política” con su detención.

Los orígenes del caso se remontan a julio de 2007, cuando Actis Caporale fue detenido con cartones de ácido lisérgico en la plaza Pringles del centro rosarino. Los expolicías Druetta y Delmastro —condenado además en 2019 por su colaboración con la banda de Los Monos— fueron acusados de extorsionar a Ojito, que entonces tenía 18 años, para que trabajara para ellos a cambio de que no se le iniciara una causa penal.

El vínculo consistía en que Actis Caporale les habilitaba a los policías información sobre otros vendedores para que fueran detenidos. La acumulación de procedimientos significaba para Druetta un beneficio en su carrera. Se constató una serie de operativos a vendedores sin origen claro y conversaciones por radio y celulares de los policías con Ojito, que incluían el plan de extender el negocio a venado Tuerto. Actis Caporale fue detenido en diciembre de 2016 cuando estaba a punto de largar una carrera en el autódromo de Buenos Aires con el seudónimo de "Alex Aqua".