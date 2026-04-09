La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa

El encuentro se realizará el 16 de abril en el auditorio de la institución y reunirá a especialistas para analizar los principales desafíos legales que atraviesa el ámbito corporativo

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa , una jornada de actualización, análisis y debate sobre los principales desafíos legales y normativos que enfrentan actualmente las organizaciones. La actividad se realizará el miércoles 16 de abril, desde las 14, en el auditorio de la BCR (Paraguay 755), y está dirigida a abogados "in house" y profesionales del derecho vinculados al ámbito empresarial.

El encuentro abordará temáticas vinculadas con desregulación, apertura y flexibilidad, a través de paneles y espacios de diálogo con especialistas del sector público, estudios jurídicos y áreas técnicas vinculadas al mundo empresarial.

La jornada comenzará a las 14, y abordará diversos paneles temáticos. El primero, titulado “Cambios en los procedimientos de registros de sociedades y de marcas”, será moderado por María Jimena Riggio, Jefa de Legales y Mercado de Capitales de la BCR, y contará con la participación de Roberto Ryan, titular del Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos de la Provincia de Santa Fe, y Fernando Sánchez, agente de propiedad industrial y socio de Estudio Sánchez Marcas.

Luego, se desarrollará el panel “Reforma laboral: flexibilidad y otras características del nuevo régimen”, moderado por María Eugenia Levit, Líder de Legales de la BCR, con exposiciones de Carlos Bosco, socio de Estudio Bosco Abogados, y Bruno Ferrari, Jefe del Departamento de Información y Estudios Económicos de la BCR.

Tras un coffee break, la actividad continuará con el panel “Relaciones con EE.UU. y la UE: adhesión a nuevos tratados internacionales”, moderado por el gerente de Legales de la BCR Oscar Freddi, con la participación de Carlos Gallo, Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), y Guido D’Angelo, Jefe de Mercado de Capitales de la BCR.

La jornada concluirá con un coloquio final sobre Inteligencia Artificial y su impacto en empresas y profesionales, moderado por Facundo Giménez, especialista de Legales de la BCR. Participarán Ignacio Sanseovich, fundador y director de Enesimal; Garret Edwards, Director de Investigaciones Jurídicas de Fundación Libertad; Roberto Vázquez Ferreyra, socio de Estudio Vázquez Ferreyra; y Juan Manuel Fascia, Presidente del Instituto de Inteligencia Artificial del Colegio de Abogados de Rosario.

El evento es gratuito, con cupos limitados, y requiere inscripción previa, a través de este enlace.