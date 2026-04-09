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Central no pudo con uno más e igualó en el debut en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle

Central creó varias situaciones de gol pero no pudo vulnerar a Independiente del Valle, que jugó con 10 media hora. Debut con 0-0 en la Copa Libertadores.

9 de abril 2026 · 19:14hs
Ignacio Ovando se esfuerza para tratar de impactar el cabezazo de Veliz. Enseguida el zaguero central haría echar el jugador de Independiente del Valle.

Leo Vincenti

Ignacio Ovando se esfuerza para tratar de impactar el cabezazo de Veliz. Enseguida el zaguero central haría echar el jugador de Independiente del Valle.
Pizarro intenta interceptar un avance de Independiente del Valle. Central debuta en la Copa Libertadores.

Leo Vincenti

Pizarro intenta interceptar un avance de Independiente del Valle. Central debuta en la Copa Libertadores.
Alejo Veliz se lleva la pelota. Central e Independiente del Valle abrieron la Copa Libertadores en Arroyito.

Leo Vincenti

Alejo Veliz se lleva la pelota. Central e Independiente del Valle abrieron la Copa Libertadores en Arroyito.

Central inició el camino de un nuevo sueño continental, en busca de la Copa Libertadores de América. Y no pudo con Independiente del Valle de Ecuador, con el que igualó 0 a 0 en el Gigante de Arroyito pese a jugar con uno más desde los 15' del segundo tiempo. Fue 0 a 0.

El minuto a minuto en el Gigante

67' Centro de Di María, Sández apareció por el otro lado y su remate dio en el palo, aunque el arquero rival lo tenía controlado.

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60' Después de un empujón de Cocoliso a Ovando y un gran intercambio, el zaguero canalla lo empujó a Junior Sornoza y este devolvió un manotazo. Lo expulsó Wilmar Roldán.

51' Otro centro, otro cabezazo de Veliz que se iba por el palo derecho pero casi llega Ovando a conectar.

49' Gol de Central, de Veliz, pero anulado por posición adelantada previa de Campaz, que lo asistió.

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47' Córner de Di María desde la izquierda, impecable cabezazo de Veliz y se fue rozando el palo izquierdo.

44' Lo tuvo ahora Pizarro, tras gran acción de Di María, pero el zurdazo se fue afuera.

43' Cocoliso se perdió el gol, delante de Ledesma. La tiró afuera tras recibir solo. Ovando solo miraba.

29' Primera amarilla del partido para el exNewell's Cocoliso González, por falta de atrás a Gastón Avila.

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26' Lo tuvo Enzo Giménez, pero el arquero le sacó un remate con todo el arco a favor. Todo después de un centro de Campaz y un cabezazo fallido de Veliz.

17' Gran centro de Campaz, que no pudo conectar Veliz de frente al arquero.

15' Se lo perdió solito Perello de frente a Ledesma.

14' Perello y su centro envenenado, sacó Ledesma y el arquero debió esforzarse para sacar el remate posterior de afuera del área de Loor.

9' Tremendo disparo de Alcivar que sacó Ledesma al córner.

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6' Remate de Veliz tras una mala salida visitante que contuvo el arquero.

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4' Buena combinación de Cocoliso González con Daykol Romero, el remate rebotó en Ávila y casi se le mete a Ledesma.

>>Leer más: Central debuta en la Copa Libertadores y así será el operativo de seguridad

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Las estadísticas de Central e Independiente del Valle

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