¡Luz, cámara, acción! Como si fuera una película hollywoodense, Coldplay ofreció un show brillante , en toda la dimensión de la palabra, en el primer recital de los 10 River de la gira “Music of the Spheres World Tour” que trajo a la banda londinense al mismísimo Monumental de Núñez, que lo recibió con un estadio colmado con más de 60 mil alma s.

Pero ese detalle no fue la única sorpresa de este show inolvidable de más de dos horas, en el cual convivieron desde los hits de “Parachutes”, aquel disco melancólico con el que Coldplay se presentó en sociedad, hasta clásicos de “Viva la vida” y de sus últimos dos discos “Everyday Life” (2019) y “Music of the Spheres” (2021): lo novedoso fue el impacto visual que tiene el show de Coldplay.

Sin dudas, Coldplay es la banda que mejor entiende cómo hacer un show de estadios, sólo equiparable con la gira de "The Wall" de Rogers Waters y las últimas de U2, porque apuesta a lo festivo y a la participación. Todos y todas son protagonistas desde que al ingresar al estadio les colocan una pulsera que se activará en algún momento determinado para que esas luces formen parte de la misma escenografía del show.

coldplay04.jpg

Y como si fuera poco levantan banderas todo el tiempo. No solo piden por la paz en el mundo y sostienen la multicolor de la diversidad, sino que apuestan desde las pantallas a reducir el consumo, reinventar las nuevas tecnologías ecológicas y restaurar el medio ambiente.

Parece un combo informativo abrumador, pero nada más lejos. Chris Martin se presenta como el estandarte de estas insignias, con una mirada transparente y una sonrisa de par en par que rompe algunos corazones, porque siempre pinta como el yerno ideal para las suegras, pero lo suyo va en una dirección mucho más profunda.

Sabe que su propuesta de amor, paz y concientización, trasladada a las letras y músicas de Coldplay, se enmarcan en un ideal sanador en tiempos donde respirar aire puro y reír es necesario, teniendo en cuenta que recién salimos de dos años de encierro. Algo que también agradeció Martin en un inglés raro pero que llegó igual.

coldplay05.jpg

El show del martes en River se planteó en cuatro actos: Planets, Moons, Stars y Home. O sea, planetas, lunas, estrellas y hogar. Esa impronta le pusieron al concierto, para que cada quien interpretara ese cielo y esa casa como un lugar de pertenencia. Por eso tenía sentido la fiesta, los globos gigantes, los papelitos, el baile colectivo como si fuera una gran disco. Había una idea desde el escenario de que la fiesta sea completa.

También hubo momentos de intimidad. Porque el estadio enmudeció con la imbatible y tristona “The Scientist”, ese relato doloroso de la separación de un amor, en el cual la morena H.E.R aportó su voz para emular a la versión de Selena Gómez.

Desde ya que no faltaron los guiños a la argentinidad al palo. Y no solo se vio con la bandera argentina colgada del cinturón de Martin, sino desde lo artístico, en un mimo a una banda que supo llenar River: Soda Stereo. “Gracias Gustavo”, dijo Martin, después de hacer cantar y bailar a una multitud con “De música ligera”, en la típica canción de “una que sepamos todos”.

El cierre fue con los futuros clásicos de Coldplay, con “Humankind” y “Biutyful”, con la emoción a pleno, la gente de pie aplaudiendo, muchos y muchas secándose las lágrimas por lo que acababan de ver y los cuatro Coldplay abrazados, celebrando en medio del escenario. Parecía que Chris Martin le decía a sus compañeros: “Lo hicimos”. Y sí, Coldplay, lo hicieron. Y lo mejor, que por dos horas, un ratito de vida, parecía que algo parecido a la felicidad estaba ocurriendo en ese River iluminado.