En Newell's la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior

En la reunión de socios de Newell's del 22 de octubre se brindará información sobre el desempeño administrativo de la gestión de Astore

Los socios de Newell’s fueron convocados por la actual dirigencia a una asamblea para finales de octubre.

Newell's atraviesa horas políticas importantes en su fuero interno. En esta ocasión, además de cumplir con cuestiones administrativas y reglamentarias para apuntalar esta gestión de 10 meses en la entidad el Parque, al mismo tiempo habrá un informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior.

Mientras el primer equipo leproso atraviesa un tiempo de serenidad y estabilidad a nivel deportivo de la mano del entrenador Frank Kudelka , la dirigencia tratará varios temas de la vida institucional del club.

En ese marco, se inscribe su anuncio a una convocatoria de socios para participar de una asamblea ordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de octubre.

En ese sentido, indicaron que la misma comenzará a partir de las 18 y que se realizará en el estadio cubierto Claudio Newell, en las instalaciones del parque Independencia, unos días después de que la Lepra reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Coloso.

“De acuerdo a lo establecido en el estatuto y reglamento general, los requisitos para participar son: ser mayor de 21 años, contar con tres años de antigüedad societaria, ser socio activo o vitalicio, presentarse con carnet con cuota al día de octubre y DNI”, señalaron en la jornada de ayer en el comunicado oficial de Newell’s.

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Sumarios administrativos

Además de la “lectura y consideración de la memoria y balance general” que se tratará durante la asamblea, agregaron que también se presentará el “informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior”, la cual finalizó en diciembre de 2025 con la salida del expresidente Ignacio Astore.

A su vez, desde la dirigencia rojinegra detallaron que la asamblea iniciará a las 18 con la primera convocatoria y que, a las 19, será el turno de la segunda para tratar el siguiente orden del día:

- Elección de las autoridades de la asamblea.

-Designación de dos socios a los fines de firmar el acta de asamblea.

-Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del ejercicio 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

-Lectura de las correcciones y aprobación del Balance General del ejercicio 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025.

-Informe relacionado al inicio de sumarios administrativos a miembros de la comisión directiva anterior.

- Se hace saber que la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los asociados en la sede social del club.

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Una deuda condicionante

De esta manera, el club leproso decidirá si pondrá la lupa más cerca y con más profundidad en lo actuado por la gestión pasada liderada por Astore, que dejó el club con una deuda, estimada por el club en alrededor de 35 millones de dólares, que condicionó en gran manera los primeros pasos de este nuevo ciclo que encabeza Ignacio Boero.

Esa billetera acotada no le permitió a la entidad del Parque moverse con la libertad y los recursos que necesitaba en los primeros mercados de pases, y aún se hace sentir en este primer año de mandato, ya que es duro salir de ese terrible legado.

Debe sentar postura

En ese escenario, quiere pisar firme en el rango institucional, y desde ahí intentar avanzar analizando cómo va dejando atrás lo realizado por la directiva anterior.

No será una cuestión sencilla, todo lo contrario, pero también le servirá como un gesto administrativo importante y para dar señales de advertencia.

De esta manera, la nueva dirigencia también sentará una postura, hacia adentro y hacia afuera, de cómo encarrila y lleva adelante la entidad del parque Independencia su sanidad administrativa.

Así, para poder enfocarse solamente en lo deportivo, Newell’s tendrá que definir con qué lente medirá lo actuado por la gestión de Nacho Astore, y debe saber dónde ubicará sus nuevas intenciones.