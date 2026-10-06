En Newell's, Giannetti tiene que ir a boxes y romperá una de las rachas positivas

El defensor de Newell's, que se convirtió en patrón del fondo, necesita tiempo para reponerse luego de una lesión muscular que sufrió en el último compromiso

Cuando estaba cumpliendo tres partidos consecutivos repitiendo los once de arranque, Newell's no pudo extender esa serie tan poco habitual en el club rojinegro, en los primeros minutos del último duelo ante Lanús. A la vista de todos, apenas había comenzado el desarrollo de ese encuentro, sin la participación de terceros, mientras pateó fuerte una pelota el zaguero Lautaro Giannetti sintió una molestia muscular que lo obligó a dejar de forma inmediata el campo de juego y todo evidenciaba una lesión que le demandaría al menos un par de semanas.

Si bien no hubo informes ni comunicados oficiales del club en relación a esta situación, según trascendió desde el predio deportivo de Bella Vista, el marcador central habría sufrido una lesión muscular en el isquiotibial, que le demandará entre dos o tres semanas.

En ese tramo podría perderse la visita a Gimnasia en Mendoza por fecha 12º , el choque frente a Central Córdoba en el Coloso por la 13ª, y el viaje a San Lorenzo por la 14ª.

Este incidente afecta a unos de los jugadores más importante del funcionamiento defensivo actual de Newell’s, que desde un sitial sin estridencias fue ganando un lugar de referencia y relevancia ante sus compañeros.

Giannetti es el nuevo patrón del fondo leproso y le impregnó una dosis de seguridad a la que este equipo no estaba acostumbrado.

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Cabrera asoma en Newell's

Ante Lanús, a los 6’, tuvo que salir y fue reemplazado por Bruno Cabrera, quien cumplió una buena labor como primer marcador central, y se acopló muy bien a Lucas Carrizo, quien fue uno de los destacados del último compromiso.

Todo indica que será quien lo reemplace en la complicada excursión a Mendoza, más allá de que también está como alternativa Oscar Salomón, quien estuvo en el banco de relevos ante el Granate, pero como opción marcha más lejos.

La próxima fecha, la Lepra jugará el lunes a las 18.30, con Gimnasia en Mendoza. Será otro partido de seis puntos ya que también tienen tránsitos parecidos en el Clausura. Newell’s está 6º en la zona A, con 17 puntos en 11 cotejos, con 11 goles a favor y 8 en contra.

Gimnasia marcha 7º, en el mismo grupo con el mismo puntaje, pero con pero diferencia de gol: 14/12. Será otro duelo clave.

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Parda de la reserva

La reserva de Newell's igualó 1 a 1 con Estudiantes de La Plata, por la fecha 12ª del torneo Proyección en el Coloso del Parque. Los goles los anotaron Joaquín Amadío para el local, a los 34' del primer tiempo, y Emanuel Fernández Soler para el Pincha, a los 35' del complemento.

Así, la Lepra quedó 11º en el grupo B, con 14 puntos en 12 encuentros. Mientras, que la visita quedó 4º, con 21 unidades en 12 duelos, en zona de clasificación.

El Rojinegro formó con Matías Zorzoli; Agustín Melgarejo (Elián Sosa), Valentin Rosso, Nésto Boretto y Felipe Calderone; Blas Benedetto (Gino Barrio), Valentino Acuna (Facundo Basualdo), Alan Mereles y Thiago Grondona; Joaquín Amadío (Ivo Pavicich) y Genaro Castelli (Sebastián Montero).