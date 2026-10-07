Después de Gimnasia de Mendoza, ¿cuándo jugará Newell's los próximos partidos de Liga?

A pesar que todavía no hay oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, Ovación pudo acceder a los días que jugará la Lepra

En las próximas horas, la Liga Profesional dará confirmación a días y horarios de las fechas que restan en el torneo Clausura , salvo la última en la que se esperará hasta horas antes de la decimosexta fecha para analizar quienes deben jugar al mismo horario para las respectivas definiciones.

El primero, ya con horario confirmado y ante un rival directo para la clasificación a los octavos de final es el lunes próximo, ante Gimnasia de Mendoza, que ocupa el séptimo lugar con los mismos puntos que Newell's (17 unidades) en el grupo B.

Tras ese encuentro, la Lepra volverá a jugar un lunes, el siguiente tras el choque con el equipo mendocino, el 19 de octubre , en el Coloso del Parque de la Independencia y ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que ocupa con nueve puntos el penúltimo lugar de la zona.

Cinco días después, y por la antepenúltima fecha de la Liga, el Rojinegro tendrá un choque clave ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El Cuervo está fuera de los primeros ocho, posicionado en el decimosegundo peldaño, pero en las últimas fechas cambió de entrenador y busca un renacer futbolístico para tener alguna posibilidad de meterse en la conversación.

Con Unión hay fecha

El último encuentro que ya tendría fecha es el choque ante Unión, por la penúltima fecha del certamen. El Tatengue hoy está a la expectativa de poder entrar en la zona de ocho, ocupando el décimo lugar, pero con la misma cantidad de puntos que Estudiantes, 13 unidades, a cuatro del último clasificado, Independiente, que tiene 17. El cotejo se disputará en el Marcelo Bielsa.

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Cabe destacar que, por el momento, no están los horarios de dichos encuentros. Newell's cerrará la primera fase del campeonato buscando la llave a los octavos ante el puntero por ahora, Instituto, en el estadio Monumental Presidente Perón.