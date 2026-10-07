Messi en la Libertadores: "Depende del presidente y necesitamos que Newell's clasifique"

El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, es uno más de los que sueña con ver al "10" jugando la Copa y le dejó la pelota a la dirigencia del Parque

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo presente en la despedida de Lionel Messi con la selección argentina y destacó que el rosarino "es un orgullo para Sudamérica". Pero no se quedó sólo en eso y ante el deseo de que juegue en el fútbol argentino, sobre todo en Newell's, el directivo dijo ante la chance de llegar al Parque: "Por qué no, depende del presidente. Su corazón está ahí. Necesitamos que Newell's clasifique, ¿verdad?".

Domínguez habló en zona mixta luego del encuentro y la hora de las respuestas dijo que Messi "para el fútbol mundial es el mejor de todos los tiempos, para Sudamérica es un orgullo y para la Argentina, qué les puedo decir a ustedes. Es el mejor del mundo".

A su vez, destacó que "su actitud nunca se negoció . Pasó momentos difíciles con la selección, pero él continuó , jugó cuantas finales quiso y terminó conquistando las que les gustó".

"Su corazón está en Newell's", dijo Domínguez

Pero en el fútbol sudamericano hay un sueño latente y mucho más en el Parque de la Independencia. Y es que Lionel se ponga la camiseta de Newell's al menos por unos meses, algo de lo que siempre se habló e incluso los dirigentes declararon públicamente sobre los intentos de convencerlo. "Por qué no, depende del presidente de Newell's. Su corazón está ahí. Pero necesitamos que Newell's clasifique", tiró el directivo con una sonrisa plena.

Por supuesto que en la Conmebol hay una esperanza viva de que Messi juegue la Copa Libertadores, así como lo hizo Ángel Di María con Central. Y no es nuevo que aguardan esa chance. "No hay nada que se le equipare. Es única y es algo que él se merece jugar. Si fuese presidente de un club haría todo lo posible para traerlo", expresó.

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La expresión de Domínguez se suma a la de Nery Pumpido, quien a comienzos de año y en diálogo con La Capital sostuvo: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil".

"Ojalá pueda despedirse jugando la Copa Libertadores porque es un anhelo de él también. Eso demuestra la importancia que tiene la Libertadores porque ha jugado y ganado absolutamente todo. Espero algún día pueda hacerlo", sentenció el exarquero y directivo de la confederación.