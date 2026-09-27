La Capital | San Lorenzo

El vivero inclusivo de San Lorenzo celebró su Feria de Primavera

Los jóvenes que participan del espacio ofrecieron diversos plantines de producción propia. La propuesta convocó a una gran cantidad de vecinos y permitió compartir el resultado del trabajo que realizan durante el taller

27 de septiembre 2026 · 06:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El vivero inclusivo de San Lorenzo celebró su Feria de Primavera

Una gran cantidad de vecinos se acercaron al vivero inclusivo municipal “Hojitas Verdes” de San Lorenzo para participar de la Feria de Primavera, que se celebró este viernes en esa localidad. Los jóvenes que integran el espacio fueron los protagonistas de la jornada, en la que ofrecieron una amplia variedad de plantines producidos por ellos mismos durante los talleres que se desarrollan semanalmente. También estuvieron presentes el intendente Leonardo Raimundo y la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Laura Vera.

La feria constituyó una nueva oportunidad para compartir con la comunidad el trabajo que realizan durante todo el año y, al mismo tiempo, para que los jóvenes puedan comercializar sus producciones. La respuesta del público se reflejó en el volumen de ventas alcanzado durante la jornada.

El vivero inclusivo brinda un espacio de contención y formación laboral para jóvenes con discapacidad mayores de 16 años. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, los participantes aprenden las distintas etapas de la producción vegetal.

Las actividades incluyen desde la preparación del sustrato y la elaboración de plantines hasta el trasplante, riego, desmalezamiento y fertilización, además de tareas vinculadas al mantenimiento de espacios verdes, como el corte de césped y los tratamientos sanitarios.

Las jornadas se desarrollan los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11, en el predio de Parques y Paseos, donde los jóvenes llevan adelante las tareas de producción y cuidado de las especies.

La comercialización de los plantines en ferias, como la realizada este viernes, les permite obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía. A su vez, una parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, contribuyendo al embellecimiento y mantenimiento de distintos sectores de San Lorenzo.

Noticias relacionadas
Los padres de Paula Perassi encabezaron una marcha en San Lorenzo el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando se cumplieron 15 años desde la desaparición de su hija.

La crítica del padre de Paula Perassi en San Lorenzo: "Quince años sin tener nada"

Sorpresivo anuncio en la Fórmula 2: el argentino Nicolás Varrone se desvinculó de su equipo

Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Asociación Rosarina: se juega otra jornada en el fútbol local en las tres categorías

Un bonaerense en Nueva York

Un bonaerense en Nueva York

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo
La Ciudad

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

Efecto derrame: los Juegos Suramericanos dejaron más de $34 mil millones en Rosario

La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos

"La gente se adueñó de los Juegos Suramericanos"

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada