El vivero inclusivo de San Lorenzo celebró su Feria de Primavera Los jóvenes que participan del espacio ofrecieron diversos plantines de producción propia. La propuesta convocó a una gran cantidad de vecinos y permitió compartir el resultado del trabajo que realizan durante el taller 27 de septiembre 2026 · 06:05hs

Una gran cantidad de vecinos se acercaron al vivero inclusivo municipal “Hojitas Verdes” de San Lorenzo para participar de la Feria de Primavera, que se celebró este viernes en esa localidad. Los jóvenes que integran el espacio fueron los protagonistas de la jornada, en la que ofrecieron una amplia variedad de plantines producidos por ellos mismos durante los talleres que se desarrollan semanalmente. También estuvieron presentes el intendente Leonardo Raimundo y la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Laura Vera.

La feria constituyó una nueva oportunidad para compartir con la comunidad el trabajo que realizan durante todo el año y, al mismo tiempo, para que los jóvenes puedan comercializar sus producciones. La respuesta del público se reflejó en el volumen de ventas alcanzado durante la jornada.

El vivero inclusivo brinda un espacio de contención y formación laboral para jóvenes con discapacidad mayores de 16 años. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, los participantes aprenden las distintas etapas de la producción vegetal.

Las actividades incluyen desde la preparación del sustrato y la elaboración de plantines hasta el trasplante, riego, desmalezamiento y fertilización, además de tareas vinculadas al mantenimiento de espacios verdes, como el corte de césped y los tratamientos sanitarios.

Las jornadas se desarrollan los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11, en el predio de Parques y Paseos, donde los jóvenes llevan adelante las tareas de producción y cuidado de las especies. La comercialización de los plantines en ferias, como la realizada este viernes, les permite obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía. A su vez, una parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, contribuyendo al embellecimiento y mantenimiento de distintos sectores de San Lorenzo.