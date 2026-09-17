Incendios en las islas: San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal

El municipio acudió a la Fiscalía Federal, y pidió que se investigue si existieron incumplimientos por parte de las autoridades entrerrianas encargadas de controlar

Los incendios en las islas frente al Gran Rosario ya abrieron un nuevo capítulo judicial. La Municipalidad de San Lorenzo presentó una nueva denuncia penal ante la Justicia Federal a raíz de los focos ígneos registrados en los últimos días frente a la ciudad.

En la presentación –realizada en la sede de la Fiscalía Federal que funciona en el CIC de barrio Mitre–, los abogados del municipio advirtieron sobre la presencia de humo y cenizas en el espacio aéreo de San Lorenzo y sus alrededores, con posibles consecuencias sobre la salud de la población, la circulación vehicular y el ecosistema de la zona.

En el escrito, el municipio solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con las quemas de pastizales y vegetación, y que se determine la eventual responsabilidad de quienes las hayan provocado.

En declaraciones a La Capital , el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Alejandro Cabral, señaló que "los últimos incendios se produjeron el martes y miércoles y que la denuncia ya fue derivada a la Fiscalía de Victoria, donde ya habrían iniciado las actuaciones".

"El objetivo de esta denuncia es no mirar para otro lado. Estamos advirtiendo sobre la presencia de humo y cenizas en el espacio áreo de San Lorenzo y sus alrededores. Esto afecta a la salud de la población y también la circulación vehicular. Si el viento llega desde el este, trae todo el humo a la ciudad y eso causa problemas para circular. También se afecta al ecosistema de la zona", subrayó Cabral

Incendio en las islas: falla la prevención

Cabral sostuvo que se pide que se investigue "la presunta comisión delito mencionado en el artículo 186 del Código Penal, el estrago. También que se determine si es ocasional o intencional y la eventual responsabilidad funcionarios que debían haber controlado el problema en la provincia de Entre Ríos. Hay funcionarios que tienen a su cargo la prevención de incendios, y la prevención falla. Por eso suceden estos hechos de una crueldad extrema y que repudia la sociedad".

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El funcionario expresó que los incendios se producen en territorios del humedal del Alto Delta del Paraná, cuya jurisdicción insular frente a San Lorenzo corresponde al municipio entrerriano de Victoria.

"El humo afecta al espacio aéreo de toda la zona ribereña, a los pobladores locales y a los turistas. Recibimos a muchos alumnos de escuelas de todo el país que visitan nuestros museos. También se ven afectadas a quienes circulan por las rutas, a los camioneros que llegan a las playas de los puertos, y a los tripulantes de los buques", destacó Cabral.

Una acción deliberada

Con esta nueva presentación, ya son siete las denuncias penales realizadas por la Municipalidad de San Lorenzo por incendios y quemas en las islas desde 2020. Las anteriores fueron presentadas ante la Justicia Federal el 28 de mayo, el 13 de julio, el 27 de julio, el 19 de agosto y el 21 de octubre de 2020, y el 11 de julio de 2022.

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Cabral recordó que "hacía casi cuatro años que no había registros de incendio frente a San Lorenzo. Lamentablemente, esta es la séptima denuncia y la formalizamos en la Fiscalía Descentralizada de San Lorenzo. En esta denuncia, sumamos pruebas como fotos. El martes se dieron 10 focos ígneos simultáneamente en distintas partes, la mayoría frente a San Lorenzo, pero hubo uno también en Arroyo Seco. Esto indica que estamos ante un plan sistemático de alguien que lo hizo en forma deliberada. No hablamos de un estrago culposo, sino de un estrago doloso".

"Queremos que se identifique a los autores materiales, pero también a los intelectuales de estos incendios. Muy pocas veces se llega a los organizadores de estos actos criminales. También hubo fallos judiciales que demoraron un montón de tiempo y terminan con sentencias absolutorias por falta de pruebas