La Capital | Información General | León XIV

Presentaron un pedido de informes sobre la carpa VIP en la misa de León XIV

El diputado nacional santafesino Esteban Paulón pide conocer invitados, gastos y financiamiento. “¿Quién los invitó, con qué criterio y quién pagó el chiste?”, preguntó

10 de noviembre 2026 · 12:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Piden que Karina Milei de explicaciones sobre el VIP en la misa de León XIV

La Capital / Leonardo Vincenti

Piden que Karina Milei de explicaciones sobre el VIP en la misa de León XIV

La polémica por la instalación de una carpa VIP con personajes de la farándula, empresarios y dirigentes políticos al pie del escenario donde el papa León XIV dio su primera misa en Argentina llegó a la política. El diputado nacional santafesino Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el gobierno nacional de explicaciones sobre el evento.

La presentación apunta a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y al canciller Pablo Quirno, tras el escándalo por los periodistas que les rechazaron las acreditaciones y el sector especial para famosos, empresarios y funcionarios con carpas, catering y un espacio reservado cerca del Sumo Pontífice durante el evento en el Monumento de los Españoles.

“En el gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, expresó el diputado del Partido Socialista (PS) en su cuenta de X. “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?”, sostuvo.

VIP en la Misa de León XIV

Según su proyecto, solicitó al gobierno que informe la capacidad total, ubicación, cantidad de carpas y personas acreditadas en cada sector. También que entreguen el listado total de los invitados y expliquen los “criterios objetivos o protocolo aplicados” para ser elegidos y quién los aprobó.

“Para las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, y para los acompañantes de funcionarios y legisladores: quién cursó cada invitación, fundamento de interés público que la motivó y si cumplieron algún rol en la ceremonia”, remarcó.

Se sabe que DF Entertainment fue contratada para la producción de actividades vinculadas con la visita papal. La oferta de la licitación habría sido de $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general del evento. Sin embargo, la existencia de esa oferta, no permite determinar si el presupuesto incluía las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a invitados especiales.

Estuvieron presentes en ese sector Pampita, Valeria Mazza, Marcela Tinayre, Florencia de la V, Zulema Yoma y Zulema Menem, Yanina Latorre y Claudia Villafañe. Algunas figuras compartieron en sus redes sociales imágenes de la ceremonia y de la carpa exclusiva, que contó con servicio de catering.

El sector reservado también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña, y la vicejefa Clara Muzzio. Entre los convocados figuraron los exjefes de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Ibarra, además de empresarios como Nicolás Caputo, Hugo Sigman y Aldo Roggio. Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas incluso del ambiente eclesiástico por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad, austeridad y cercanía con los más necesitados del Papa.

Noticias relacionadas
Emoción con Jairo en la previa del papa León XIV

Jairo emocionó a los fieles en Córdoba con el "Ave María" antes de la misa de León XIV

León XIV llamó a llevar la fe a la vida cotidiana y homenajeó al Cura Brochero y a Mama Antula

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

El papa León XIV llega a Córdoba este martes: se espera una misa multitudinaria.

El papa León XIV llegó a Córdoba: se espera una misa multitudinaria

El papa León XIV llega a Córdoba este martes: se espera una misa multitudinaria.

El papa León XIV llegó a Córdoba: se espera una misa multitudinaria

Las más leídas

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Lo último

Tras la clasificación a octavos de final, el plantel de Newells vuelve a los entrenamientos

Tras la clasificación a octavos de final, el plantel de Newell's vuelve a los entrenamientos

Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en noviembre

Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en noviembre

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: "Hay que enseñar con el ejemplo"

En otra misa multitudinaria, el León XIV llamó a vivir la fe con acciones concretas y homenajeó al Cura Brochero, Mama Antula y otros referentes

El Papa reivindicó en Córdoba a los santos y beatos argentinos: Hay que enseñar con el ejemplo
Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo
Información General

Quién fue Enrique Shaw, el empresario argentino que destacó el papa León XIV y puede ser santo

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela
Policiales

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Las más leídas
Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

León XIV en la UCA: Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad

León XIV en la UCA: "Privar a una persona de trabajo es herir su dignidad"

Ovación
Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado
Ovación

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay: cuánto tiene depositado

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de clásico rosarino

Playoffs del Clausura: todas las llaves de octavos y la posibilidad de clásico rosarino

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La selección argentina se prepara para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Policiales
Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Bajo la lupa: el robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Pérez: iban en un utilitario con pedido de secuestro y quisieron sobornar a policías

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

Una mujer atacó a tiros una casa e hirió a una nena de 5 años delante de su abuela

La Ciudad
Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Colectividades en Rosario: en una decisión inédita, dos hombres fueron elegidos como embajadores

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Estudiantes del Politécnico clasificaron a la Olimpíada Nacional de Matemática y juntan fondos para viajar

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas
Información General

La homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado
La Ciudad

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
Agro

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año

León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo