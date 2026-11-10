Presentaron un pedido de informes sobre la carpa VIP en la misa de León XIV

El diputado nacional santafesino Esteban Paulón pide conocer invitados, gastos y financiamiento. “¿Quién los invitó, con qué criterio y quién pagó el chiste?”, preguntó

Piden que Karina Milei de explicaciones sobre el VIP en la misa de León XIV

La polémica por la instalación de una carpa VIP con personajes de la farándula, empresarios y dirigentes políticos al pie del escenario donde el papa León XIV dio su primera misa en Argentina llegó a la política. El diputado nacional santafesino Esteban Paulón presentó un pedido de información para que el gobierno nacional de explicaciones sobre el evento.

La presentación apunta a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y al canciller Pablo Quirno , tras el escándalo por los periodistas que les rechazaron las acreditaciones y el sector especial para famosos, empresarios y funcionarios con carpas, catering y un espacio reservado cerca del Sumo Pontífice durante el evento en el Monumento de los Españoles.

“En el gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, expresó el diputado del Partido Socialista (PS) en su cuenta de X. “¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?” , sostuvo.

Según su proyecto, solicitó al gobierno que informe la capacidad total, ubicación, cantidad de carpas y personas acreditadas en cada sector. También que entreguen el listado total de los invitados y expliquen los “criterios objetivos o protocolo aplicados” para ser elegidos y quién los aprobó.

DE PRIVILEGIOS, FARISEOS, NEGOCIADOS Y VERGÜENZA



Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa.



En el gobierno nacional y el de la ciudad no entendieron absolutamente nada de… pic.twitter.com/tVh7WlePjj — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 9, 2026

“Para las figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación, y para los acompañantes de funcionarios y legisladores: quién cursó cada invitación, fundamento de interés público que la motivó y si cumplieron algún rol en la ceremonia”, remarcó.

Se sabe que DF Entertainment fue contratada para la producción de actividades vinculadas con la visita papal. La oferta de la licitación habría sido de $8.690 millones para servicios de producción y coordinación general del evento. Sin embargo, la existencia de esa oferta, no permite determinar si el presupuesto incluía las carpas VIP, el catering o los servicios destinados a invitados especiales.

Estuvieron presentes en ese sector Pampita, Valeria Mazza, Marcela Tinayre, Florencia de la V, Zulema Yoma y Zulema Menem, Yanina Latorre y Claudia Villafañe. Algunas figuras compartieron en sus redes sociales imágenes de la ceremonia y de la carpa exclusiva, que contó con servicio de catering.

El sector reservado también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña, y la vicejefa Clara Muzzio. Entre los convocados figuraron los exjefes de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Ibarra, además de empresarios como Nicolás Caputo, Hugo Sigman y Aldo Roggio. Diego Santilli y su esposa Analía Maiorana.

La instalación de carpas VIP, la presencia de famosos y la distribución de ubicaciones preferenciales generaron críticas incluso del ambiente eclesiástico por el contraste entre los privilegios de algunos asistentes y el mensaje de humildad, austeridad y cercanía con los más necesitados del Papa.