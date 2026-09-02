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"Invasores, ¡a casa!": miles de españoles protestaron por la crisis fronteriza en Ceuta

"Ha sido vulnerada la integridad territorial de España", afirmó un dirigente del PP en Ceuta. Unos cinco mil marroquíes permanecen en el enclave tras la invasión del 30 de julio

2 de septiembre 2026 · 21:20hs
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Invasores, ¡a casa!: miles de españoles protestaron por la crisis fronteriza en Ceuta

La ciudad española de Ceuta, en la costa del norte de África, habitualmente celebra su fiesta oficial el 2 de septiembre sin mayores repercusiones en el resto del país. Pero este año es diferente, después de que se convirtió en el epicentro de la peor crisis fronteriza de España de las últimas décadas.

En lugar de los festejos, decenas de miles de personas salieron a las calles en todo el país para protestar por la crisis humanitaria en curso en Ceuta, exigir soluciones y culpar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por la forma en que la crisis fue gestionada por su administración.

En Madrid, las autoridades indicaron que hubo unos 50.000 manifestantes, con algunos incidentes con la Policía. También hubo una participación significativa en Barcelona, Valencia y Sevilla.

Agitando banderas españolas, los manifestantes gritaban “una Ceuta unida jamás será vencida”, pedían que Sánchez vaya a la cárcel, y les dijeron a los miles de migrantes que permanecen en el enclave español en Marruecos: “Invasores, ¡a casa!”.

A finales de julio, unas 72.000 personas nadaron, treparon o irrumpieron desde Marruecos a este pequeño territorio español, y al menos 90 murieron en el intento de llegar a Europa.

La mayoría de los migrantes regresó rápidamente, pero unas 5.000 personas —entre ellas 1.200 menores— siguen en el enclave varias semanas después, según el gobierno nacional, mientras el gobierno de Ceuta cita una cifra más alta.

Enojo en Ceuta

La llegada repentina de decenas de miles de migrantes prácticamente duplicó por unas horas la población ceutí, que es de unos 84.000 habitantes, y quienes se quedaron en territorio español representaron una enorme presión sobre los recursos y el enojo de muchos residentes. Las autoridades locales afirmaron que el gobierno central de España ignoró señales de advertencia antes de que se vulnerara la frontera.

“Lo que nos ha pasado no es una crisis migratoria. Lo que nos ha pasado es que ha sido vulnerada la integridad territorial de España”, afirmó el líder regional de Ceuta, Juan Jesús Vivas, miembro del principal partido conservador de España, el Partido Popular.

Muchos en España se preguntan si el gobierno de Marruecos podría haber evitado la irrupción en la frontera. Sánchez, sin embargo, defendió repetidamente a las autoridades marroquíes, al afirmar que actuaron con rapidez para colaborar en el retorno de la mayoría de los migrantes. El lunes, el gobernante español sostuvo que otros países habían amplificado la desinformación relacionada con la crisis y que la desinformación difundida en redes sociales alentaron a la gente a precipitarse hacia la frontera

Muchos migrantes, entre ellos menores no acompañados, siguen durmiendo en las calles y acampando en las playas pese a los empeños de las autoridades por alojar, registrar y deportar a Marruecos a quienes reúnen los requisitos.

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