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Funcionarios "caros" para combatir la corrupción: el primer ministro de Singapur cobra 230 mil dólares mensuales

Lawrence Wong tendrá un aumento de más del 60 por ciento y cobrará cincuenta veces más que el singapurense promedio

8 de septiembre 2026 · 22:17hs
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Funcionarios caros para combatir la corrupción: el primer ministro de Singapur cobra 230 mil dólares mensuales

En Singapur rige la idea de que la mejor manera de atraer a los mejores funcionarios al gobierno y de mantenerlos alejados de la corrupción es pagando sueldos altos. Es por eso que a nadie le extrañó que la actual administración haya decidido aumentar los sueldos de ministros y funcionarios. Y esto incluye al político mejor pago del mundo, el primer ministro Lawrence Wong, que hasta hoy cobraba algo más de 17 millones de dólares anuales (según la cotización actual del dólar de Singapur) y ahora, con un aumento superior al 60 por ciento, llegará a los USD 2,8 millones. Esto es: tendrá un salario mensual de unos 230 mil dólares, lo que equivaldría a que el presidente argentino tuviese un sueldo de 350 millones de pesos por mes, o cuatro mil millones de pesos anuales.

Wong anunció que donará el aumento a organizaciones benéficas durante los próximos cinco años, pero su gesto solidario no apaciguó las críticas de la población. Singapur atraviesa un período de incertidumbre con despidos, falta de empleo pata jóvenes y aumento de la inflación. El ingreso mensual promedio en el país es de unos 4.500 dólares estadounidenses, unas cincuenta veces menos de lo que cobra el primer ministro.

Wong reconoció que los salarios de los ministros de Singapur son cuestionados por la mayoría de los ciudadanos, pero argumentó que tuvo dificultades para convencer a líderes empresariales y altos funcionarios públicos de que se presenten a cargos políticos. Estos sueldos, dijo, permitirán convencer a los hombres más capaces "para que den un paso al frente y para construir el equipo más fuerte posible para Singapur".

Durante años, el gobierno muestra los bajos índices de corrupción como prueba de que el sistema de remuneración ministerial funciona, argumentando que reduce la tentación de que los ministros acepten sobornos.

Wong es el líder mundial con mejor sueldo, muy por encima del jefe del ejecutivo de Hong Kong, John Lee (que gana unos USD 719.000 al año), del presidente de Suiza, Guy Parmelin (con USD 606.000), del presidente estadounidense, Donald Trump (gana USD 400.000) y del primer ministro británico, Andy Burnham (percibe USD 230.000).

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