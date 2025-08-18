La Capital | El Mundo | trump

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

El presidente estadounidense, su par ucraniano y mandatarios de la Unión Europea estuvieron en la Casa Blanca

18 de agosto 2025 · 19:02hs
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en Washington, donde se debatió sobre el posible acuerdo de ponerle fin a la guerra con Rusia. Además estuvieron presentes los líderes de la Otan y la Unión Europa, así como dirigentes de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Finlandia.

El encuentro se llevó adelante luego de la cumbre realizada el viernes 15 de agosto en Alaska, en la que el magnate estadounidense se reunió con el mandatario ruso, Vladimir Putin, donde se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo que pusiera fin al conflicto bélico con Ucrania.

Este lunes, antes de la reunión con Zelenski, Trump reafirmó que ni la devolución de Crimea ni la incorporación de Ucrania a la Otan están en discusión.

Trump se encontró primero con su par ucraniano en la Oficina Oval y luego se reunieron con líderes del Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la Otan. Los mandatarios europeos viajaron a Estados Unidos para mostrar su respaldo a Ucrania y garantizar seguridad en cualquier acuerdo posbélico.

Qué dijo Zelenski

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano señaló: "Hemos discutido sobre muchas cosas importantes. Lo primero sobre las garantías de seguridad, que depende de Estados Unidos y de todos los líderes que nos acompañan aquí". Además, abogó por una reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, realmente fue la mejor o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro”, dijo Zelenski.

El mandatario ucraniano agradeció la invitación y enfatizó: “Todos deseamos por igual poner fin a esta guerra de forma rápida y fiable. Rusia debe poner fin a esta guerra, la guerra que inició. Y espero que nuestra fuerza compartida con Estados Unidos y nuestros amigos europeos impulse a Rusia a una paz verdadera”. Zelenski también rechazó propuestas previas de Putin, incluida la renuncia al control de parte de Donetsk, mientras busca un alto el fuego inmediato.

Por otro lado, Trump indicó en la red Truth Social, previo al encuentro con su par ucraniano: “Zelenski puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere, o puede seguir luchando". Esta postura se entrelaza con la cumbre de Trump con Putin en Alaska, y refleja su presión para que Ucrania acepte un acuerdo favorable a Moscú.

La palabra de otros mandatarios

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este lunes que las garantías de seguridad para Ucrania que negocian Estados Unidos y sus socios europeos tomarán como modelo el artículo 5 de la Otan, que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros.

A su vez, el canciller alemán, Friedrich Merz, insistió en que se declare un alto el fuego en Ucrania por lo menos a partir de la cumbre trilateral proyectada entre los presidentes de EEUU, Ucrania y Rusia. “A más tardar a partir del próximo encuentro, no puedo imaginarme que haya otro encuentro (después) sin un alto el fuego. Trabajemos entonces en eso, e intentemos presionar a Rusia”, afirmó Merz.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió una cumbre a cuatro bandas que incluya a los europeos, como respuesta a la propuesta de Trump de reunirse con los mandatarios de Rusia y de Ucrania. “Pienso que probablemente vamos a necesitar un encuentro de cuatro partes, porque cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo”, dijo Macron.

