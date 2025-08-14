Trump afirma que incautó a Maduro más de 700 millones de dólares en activos

La secretaria de Justicia de Estados Unidos dijo que incautaron dos aviones, casas, una mansión en República Dominicana, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo

El gobierno de Donald Trump confiscó más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según afirmó la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia. Los activos vinculados a Maduro superan los 700 millones de dólares en total, que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, dijo Bondi.

La funcionaria afirmó que los activos incluyen dos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varios caserones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos y millones de dólares en joyas y efectivo, aunque no aclaró si los bienes confiscados estaban a nombre de Maduro o de otras personas vinculadas al líder venezolano.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó el reporte de Bondi. “Que sancionan, que le están quitando, que si le quitaron bienes, casas y aviones a Nicolás en Estados Unidos... Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas. ¿Qué cuentas? Cuentas por pagar será que tengo yo. La cuenta de YouTube me la bloquearon, es verdad”, ironizó el líder chavista en su programa semanal, que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión.

“Pam Bondi exhibe sin vergüenza un render de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un mensaje en Telegram.

La semana pasada, el gobierno de Trump duplicó la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares, y Bondi lo acusó de utilizar miembros de bandas narcotraficantes para llevar “drogas mortales y violencia" a Estados Unidos.

La líder opositora María Corina Machado celebró la iniciativa estadounidense. “Pienso que las cosas van a moverse realmente rápido. El mensaje no solo ha llegado a Maduro, sino también a los líderes cercanos a él”, remarcó.

Washington también señaló a Maduro como líder del Cartel de los Soles, un presunto grupo criminal que el Departamento del Tesoro de EEUU designó como organización terrorista internacional. Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos y “una gran mentira para manipular”.