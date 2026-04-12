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Trump dice que bloqueará los barcos que intenten cruzar el estrecho de Ormuz

"Estamos totalmente preparados para terminar con lo poco que queda de Irán", sostuvo el presidente estadounidense

12 de abril 2026 · 19:18hs
Trump dice que bloqueará los barcos que intenten cruzar el estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump dijo que la Marina estadounidense comenzaría “inmediatamente” un bloqueo para impedir que los barcos entren o salgan del estrecho de Ormuz, después de que las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaron sin un acuerdo ni próximos pasos diplomáticos a la vista.

"Estamos totalmente preparados para que, en el momento oportuno, nuestras fuerzas armadas terminen con lo poco que queda de Irán", escribió el presidente estadounidense en redes sociales.

>> Leer más: Medio Oriente: escenario crítico tras el colapso del diálogo entre Estados Unidos e Irán

En sus primeros comentarios públicos después de las conversaciones de 21 horas, Trump buscó ejercer un mayor control estratégico sobre la vía fluvial por donde cruza el 20 por ciento del suministro mundial de petróleo antes de la guerra, con la esperanza de eliminar la principal fuente de influencia de Irán.

La perspectiva de un bloqueo estadounidense podría sacudir aún más los mercados energéticos globales y los precios del petróleo, el gas natural y productos relacionados. Si bien no hubo precisiones acerca de cómo se llevaría adelante la interrupción en Ormuz, Trump dijo que el objetivo es garantizar que todos los barcos puedan transitar: “Será todo o nada”.

Trump dijo que instruyó a la Marina estadounidense "a buscar e interceptar a toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”. Aseguró que otras naciones participarían en el bloqueo, sin precisar cuáles.

Trump subrayó que las ambiciones nucleares de Teherán son la clave del fracaso para poner fin a la guerra.

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