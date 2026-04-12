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Medio Oriente: escenario crítico tras el colapso del diálogo entre Estados Unidos e Irán

Las negociaciones tropezaron por dos puntos claves: la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní. Putin ofrece su capacidad de mediación en el conflicto que tiene en vilo a la región

12 de abril 2026 · 11:20hs
Un cartel sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cerca del Hotel Serena

Un cartel sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cerca del Hotel Serena, la sede de las reuniones, en Islamabad, Pakistán

Medio Oriente quedó sumergido en la incertidumbre tras el colapso de las negociaciones de alto nivel en Pakistán entre Estados Unidos e Irán. La gran incógnita es qué magnitud alcanzará la escalada de tensión en las próximas semanas. En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció formalmente su capacidad de mediación para frenar la escalada de violencia en la región.

Según publica la Agencia Noticias Argentinas, las maratónicas reuniones entre funcionarios estadounidenses e iraníes se extendieron hasta la madrugada, pero los equipos negociadores admitieron un punto muerto insalvable en ejes críticos: la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Para Washington, la negativa de Teherán a renunciar a sus reservas de uranio enriquecido resultó un límite infranqueable, mientras que Irán mantuvo su postura de no ceder hasta que se levanten las sanciones económicas, sentenciando que "ambas partes daban por fracasadas las conversaciones".

La gran incógnita ahora radica en cómo reaccionará el mercado energético mundial ante el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz. Irán, consciente del poder estratégico que ostenta sobre el tráfico de petróleo, ha decidido utilizar la vía marítima como moneda de cambio, negándose a normalizar la circulación hasta obtener un acuerdo final.

Esta situación, está generando turbulencia en los mercados energéticos mundiales y presión política para Trump, quien se enfrenta a una crisis de suministros en un año clave. La falta de resultados inmediatos choca de frente con el estilo del mandatario estadounidense, de quien aseguran los funcionarios que parece tener poco interés en negociaciones prolongadas, a diferencia de la tradicional paciencia diplomática de la contraparte persa.

Sin una hoja de ruta diplomática a la vista, el riesgo de una confrontación directa vuelve a ganar terreno en la agenda internacional. El estancamiento no solo mantiene bloqueados miles de millones de dólares en activos iraníes, sino que congela cualquier posibilidad de supervisión sobre el llamado "polvo nuclear" que tanto preocupa a la Casa Blanca.

Con las mesas de diálogo levantadas y las posiciones más rígidas que nunca, la región aguarda con temor los próximos movimientos de ambos gobiernos, en un contexto donde el fracaso de la paz en Pakistán parece haber dejado a la fuerza militar como la única carta restante sobre el tablero.

>> Leer más: Israel destacó la decisión del gobierno argentino de echar al encargado de negocios de Irán

Putin se ofreció de mediador

En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció su capacidad de mediación para frenar la escalada de violencia en la región.

En una llamada telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, el líder del Kremlin manifestó que su administración se encuentra lista para intervenir en la búsqueda de una salida negociada, especialmente tras el reciente colapso de las conversaciones entre Teherán y la Casa Blanca.

Según el comunicado oficial difundido por el gobierno ruso, "Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto", marcando una distancia estratégica respecto a la parálisis que atraviesan los canales de diálogo occidentales.

Este movimiento diplomático de Moscú, surge en un momento de máxima tensión, donde el programa nuclear de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz mantienen en vilo al comercio global.

Ante este panorama, Rusia intenta ocupar el vacío dejado por las fallidas gestiones en Pakistán, presentándose como un actor capaz de garantizar una estabilidad que hoy parece inalcanzable.

El Kremlin fue enfático al señalar su intención de "mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio", subrayando la importancia de retomar la vía de los acuerdos antes de que la crisis desemboque en un enfrentamiento de mayores proporciones.

La propuesta de Putin no solo busca distender la relación entre las potencias, sino también fortalecer la influencia rusa en un territorio donde los intereses energéticos y de seguridad están en juego.

Con Irán enfrentado a sanciones económicas asfixiantes y una postura rígida frente a las exigencias de Donald Trump, la intervención del Kremlin podría representar el último recurso para evitar una guerra abierta.

Por ahora, la comunidad internacional observa con cautela si esta nueva oferta de mediación logrará destrabar los puntos de conflicto que Washington y Teherán no pudieron resolver tras horas de discusiones infructuosas.

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