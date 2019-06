Trump, afectuoso con la renunciante May en su visita a Londres

En tono conciliador, el presidente Donald Trump dejó de lado ayer sus frecuentes críticas a la primera ministra británica Theresa May por la manera como manejó su reprobado acuerdo de Brexit, y declaró que la historia la recordará con afecto en caso de que el Reino Unido pueda separarse con éxito de la Unión Europea.

El más reciente capítulo en la "relación especial" de los aliados históricos se presentó mientras manifestantes opuestos a Trump —sobre quienes flotaba el ahora famoso globo con la figura de un bebé Trump— tomaron las calles aledañas en el centro de Londres.

Trump señaló que Gran Bretaña y Estados Unidos serían capaces de concretar un "acuerdo comercial fenomenal" una vez que el Reino Unido haya dejado la Unión Europea, lo que fue música para los oídos de los británicos a favor del Brexit.

Los inesperados elogios del presidente hacia May se presentaron a tan solo unos días de que la premier haga efectiva su renuncia al frente del partido luego de fracasar en su intento por concretar un acuerdo de Brexit. Dejará el cargo de primera ministra una vez que se haya elegido a su sucesor.

"He disfrutado enormemente trabajar con usted. Es una gran profesional y una gran persona que ama mucho a su país", le dijo Trump a May en una conferencia de prensa cerca de la oficina de gobierno en Downing Street. Pero no pudo evitar una sutil crítica, evocando los dos años de embates hacia la premier al recordarle que le había recomendado demandar a la Unión Europea en lugar de intentar negociar una salida.

Trump dijo que él habría "demandado y llegado a un acuerdo, tal vez, pero nunca se sabe. Posiblemente ella sea mejor negociadora que yo". Añadió que el acuerdo que había pactado May era bueno y "tal vez no reciba el crédito que se merece".

May expresó optimismo de que su sucesor sea capaz de concretar el Brexit.

"Aún creo —personalmente— que lo mejor para el Reino Unido es dejar la Unión Europea con un acuerdo. Creo que hay un buen acuerdo sobre la mesa", señaló. "Obviamente, será mi sucesor como primer ministro el que prosiga con este asunto. Lo que es primordial, creo, es cumplirle al pueblo británico con el Brexit".

Horas antes, Trump insinuó en tono de broma que May "se mantuviera" hasta que se negociara un nuevo pacto comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. May y sus asistentes lo tomaron con humor.

Trump abogó por concretar un "acuerdo comercial fenomenal".Pero, en palabras que seguramente causarán preocupación entre aquellos en contra de la separación, dijo que "todo" —incluyendo el Servicio Nacional de Salud— estaría "sobre la mesa" en futuras negociaciones comerciales.