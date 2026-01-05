Tras la captura de Maduro, Trump lanza advertencias contra cinco países

El presidente estadounidense dijo que necesitan controlar Groenlandia "por motivos de seguridad nacional", y también apuntó contra Colombia, Irán, México y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió con sus amenazas contra Venezuela, capturando a su presidente y a su esposa en Caracas, en una dramática operación nocturna en la madrugada del sábado. Ahora lanzó advertencias contra cinco países que están en la órbita de Washington: Dinamarca, Colombia, Irán, México y Cuba.

Estados Unidos ya cuenta con una base militar en Groenlandia, la Base Espacial Pituffik, pero Trump quiere la isla entera. "Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional", sostuvo el presidente, asegurando que la región está "plagada de barcos rusos y chinos por todas partes".

Esta vasta isla ártica a 3.200 kilómetros de Estados Unidos, que forma parte del Reino de Dinamarca, es rica en minerales de tierras raras, que son cruciales para la producción de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y equipos militares.

Groenlandia también ocupa una posición estratégica clave en el Atlántico Norte, lo que le da acceso al cada vez más importante Círculo Polar Ártico. Por eso, se prevé que, a medida que los hielos polares se derritan en los próximos años, se abran nuevas rutas marítimas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, respondió a Trump calificando como una "fantasía" la idea del control estadounidense sobre la isla. "No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", sostuvo.

Colombia

Horas después de la operación militar en Venezuela, Trump le advirtió al presidente colombiano Gustavo Petro que "cuide su trasero". Colombia, país vecino de Venezuela al oeste, cuenta con importantes reservas de petróleo y es un importante productor de oro, plata, esmeraldas, platino y carbón. También es un centro clave para el narcotráfico en la región, especialmente de cocaína.

Desde que Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en septiembre, alegando sin pruebas que transportaban drogas, Trump se vio envuelto en una creciente disputa con el presidente Petro e impuso sanciones alegando que estaba permitiendo que los cárteles "prosperaran".

Trump dijo que Colombia es "gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos". Y añadió: "No va a seguir haciéndolo por mucho tiempo".

Cuando le preguntaron si Estados Unidos llevaría a cabo una operación contra Colombia, Trump respondió: "Me parece una buena idea".

Irán

Irán se enfrenta en este momento a protestas masivas contra el gobierno y Trump advirtió que las autoridades iraníes serán "duramente castigadas" si pierden la vida más manifestantes. "Lo estamos observando muy de cerca. Si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos los castigará con dureza", sostuvo.

En una reunión, celebrada la semana pasada en Mar-a-Lago, en Florida, entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se indicó que Irán fue el tema principal de la agenda. Los medios estadounidenses precisaron que Netanyahu planteó la posibilidad de nuevos ataques contra Irán en 2026.

México

El ascenso de Trump al poder en 2016 estuvo marcado por sus promesas de "construir el muro" a lo largo de la frontera sur con México. En su primer día de regreso en el cargo en 2025, firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como "Golfo de América".

Trump ya había insistido conque las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente para detener el flujo de drogas o inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. "Están entrando a raudales. Tendremos que hacer algo", aseveró ahora.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó públicamente cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano.

Cuba

Cuba, ubicada a solo 145 kilómetros al sur de Florida, está bajo sanciones estadounidenses desde principios de la década de 1960 y mantenía estrechas relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro. Trump sugirió el domingo que no era necesaria una intervención militar estadounidense, porque Cuba está "a punto de colapsar".

"No creo que necesitemos ninguna acción. Parece que se está desmoronando", deslizó, y afirmó: "No sé si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Todos sus ingresos venían de Venezuela, del petróleo venezolano".

El senador estadounidense Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, pidió durante mucho tiempo un cambio de régimen en Cuba, y dijo ante un grupo de periodistas este sábado: "Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco". Y agregó: "Cuando el presidente Trump habla, hay que tomarlo en serio".