El tremendo blooper del ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

Damián Díaz fue presentado como refuerzo de Guayaquil City, donde cometió un insólito error y le pegó un pelotazo a un empleado de la entidad

7 de enero 2026 · 09:23hs
Damián Díaz se ríe tras el blooper que lo tuvo como protagonista en su presentación en su nuevo club.

Damián Díaz se ríe tras el blooper que lo tuvo como protagonista en su presentación en su nuevo club.

Damián Díaz tendrá una nueva etapa en el fútbol y nuevamente en Ecuador. Con 39 años y tras su paso por Banfield se convirtió en nuevo futbolista de Guayaquil City. El nombre del mediocampista se volvió tendencia en redes sociales y no específicamente por el fichaje, si no por un insólito blooper ocurrido durante su presentación.

Es que el Kitu, exjugador de Central, realizó la clásica actividad de un refuerzo: firmar pelotas y patearlas a la tribuna. Sin embargo, esto no salió como esperaba: el primer pelotazo, en lugar de ir a la platea, fue directamente contra uno de los empleados que se encontraban al lado de la línea de cal.

El rosarino intentó sobrepasar la situación y siguió como si nada hubiese pasado. Luego de tirar la segunda pelota -esta vez de manera correcta- se dio vuelta y se le escapó una pequeña risa.

La dura lesión del Kitu Díaz

El Kitu Díaz sufrió una durísima lesion en 2024 jugando en Banfield juganto contra Independiente Rivadavia. El argentino nacionalizado ecuatoriano sufrió una lesión de tobillo, después de que su pie se quedó enganchado en el césped y tuvo que ser reemplazado justo antes del final del primer tiempo.

El parte médico de la lesión no dejó dudas de la gravedad: "El futbolista Damián Díaz sufrió la fractura del maléolo externo de la pierna izquierda durante el encuentro ante Independiente Rivadavia. Será intervenido quirúrgicamente mañana. ¡Toda la familia banfileña está con vos y te desea una pronta recuperación, Kitu!", escribió el Taladro.

