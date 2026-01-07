El tremendo blooper del ex-Central en su presentación en el fútbol de Ecuador

OVACIÓN
El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años
OVACIÓN
Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
La Ciudad
¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad
Llegan 50 barcos para rellenar con arena La Florida y agrandar la playa
Policiales
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió: "El plan principal era abuso"
El Mundo
Donald Trump aseguró que se cerrará el centro de torturas El Helicoide
El Mundo
Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles "no existe"
Información General
En el bar suizo de la tragedia hacía cinco años que no se realizaban controles
Información General
El chatbot Grok enfrenta críticas por las imágenes con IA sexualizadas
Economía
El Banco Central acelera la compra de dólares y el Tesoro los vende
Economía
Los precios recibieron el año nuevo con una tendencia alcista
La Ciudad
Javkin exoneró a los cuatro empleados que robaron medicamentos en el Heca
Economía
Reyes Magos: el ticket promedio se desplomó 41,9 % en términos reales
Economía
Reforma laboral: un dolor de cabeza para gobernadores al margen del empleo
Policiales
Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana
LA CIUDAD
Los Reyes Magos entregaron juguetes a chicos internados en hospitales públicos
LA CIUDAD
Rosario autónoma: primera actuación del municipio en un baldío abandonado
Policiales
Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video
La Ciudad
Salud mental: Santa Fe y 10 provincias piden coordinación a Nación
Información general
Fentanilo contaminado: la titular de Anmat renunció a ocho meses de las denuncias