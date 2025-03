Reanudan la búsqueda del avión de Malasia desaparecido en 2014 con 239 personas a bordo

La desaparición del avión en 2014

El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de la compañía Malaysia Airlines desapareció de los radares de control y nunca llegó a su destino. En el avión viajaban 239 personas: 227 pasajeros y 12 tripulantes.

El vuelo partió desde Kuala Lumpur, Malasia, y estaba destinado a Pekín, China. Pero unas horas más tarde del despegue, el avión perdió comunicación con las torres de control tanto de Malasia como de Vietnam, territorio sobre el cual se encontraba al momento de su desaparición.

Las búsquedas e investigaciones se extendieron durante más de tres años sin lograr identificar más que unos pocos restos esparcidos por las costas africanas. La operación de búsqueda y rescate fue considerada la más larga de la historia, así como "una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación". Las búsquedas cesaron en 2017 y ahora se retomarán.

Algo ocurrió en el viaje de Malasia a China

El vuelo tenía que realizar un viaje desde Kuala Lumpur, capital del Malasia, a Pekín, capital de China. La aeronave despegó efectivamente a las 00:41 hora local (UTC +8) y estaba programado para aterrizar en Pekín a las 06:30hs del mismo día.

La última comunicación registrada con los controladores aéreos fue a las 01:21hs, mientras que el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang (Malasia) fue perdido a las 02:40, una hora y cincuenta y nueve minutos después de despegar, tiempo suficiente para que el avión hubiera estado volando sobre Vietnam.

En ese momento, el avión se encontraba en el espacio aéreo vietnamita, por lo que debía haber aparecido en los radares de los controladores aéreos de dicho país. Sin embargo, Vietnam negó que el vuelo hubiera establecido contacto alguno con el control aéreo. Al momento de la desaparición del radar de control de tráfico, el avión se encontraba en un punto del mar de China Meridional.

Una fuente no oficial mostró lo que la Fuerza Aérea de Malasia logró captar en sus radares. Según esa información, después de desaparecer de los radares, la aeronave realizó un giro en dirección suroeste, hacia la Isla de Penang, Malasia, y luego voló en dirección noroeste por el estrecho de Malaca hasta las 2:22hs de la madrugada, cuando desapareció por completo.

En todo el trayecto, el avión no transmitió ninguna señal de auxilio o que indicara problemas técnicos o de mal tiempo, y cuando se perdió contacto por radar con la aeronave, se estima que portaba combustible suficiente para 7,5 horas de vuelo.

Dieciséis días más tarde, tanto el Primer Ministro de Malasia, Razak, como la aerolínea Malaysia Airlines, confirmaron que el avión cayó en el Océano Índico al oeste del puerto australiano de Perth. No obstante aquella información, la ubicación exacta no fue precisada y los restos no fueron encontrados.