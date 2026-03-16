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Las reservas cayeron más de u$s 800 millones y el riesgo país se disparó

Los pagos de deuda y la baja en las cotizaciones desplomó los stocks del BCRA, pese a la compra de dólares en el mercado de cambios

16 de marzo 2026 · 19:39hs
Las reservas del Banco Central se desplomaron pese a que la autoridad monetaria compra dólares en el mercado.

Las reservas del Banco Central se desplomaron pese a que la autoridad monetaria compra dólares en el mercado.

Las reservas internacionales se desplomaron u$s 871 millones y tocaron su nivel más bajo desde el 30 de enero. Se trata del mayor retroceso desde el 30 de enero. Aunque el Banco Central (BCRA) compró u$s 50 millones en el mercado de cambios, no alcanzó para evitar la sangría. De acuerdo a fuentes oficiales, el organismo debió afrontar pagos de deuda por u$s 450 millones y, al mismo tiempo, sufrió una caída de cotizaciones por u$s 100 millones. El stock bruto bajó a u$s 44.788 millones.

El dólar oficial mayorista cayó $ 4, hasta los $ 1.396, en el primer día de la semana. Con este nivel, se ubicó casi 17% por debajo del techo de la banda cambiaria. En el segmento de contado se operaron más de u$s 370,9 millones. A nivel minorista, cotizó a $ 1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA).

El tipo de cambio acumuló una baja de $16 la semana pasada, lo que marcó la primera caída semanal de marzo. Este movimiento se dio en contraste con el escenario internacional, donde el índice dólar se fortaleció alrededor de 1,3% y la demanda global por la divisa estadounidense se mantuvo firme en paralelo al fuerte repunte del precio del petróleo, que volvió a superar los u$s 100 por barril por primera vez en 2026.

Sin embargo, el dólar blue subió $10, a $ 1.425 para la venta, por lo cual extendió su brecha con el tipo de cambio oficial. De este modo, el spread con el mayorista se elevó al 2,1% ($29), la cifra más alta en casi tres semanas. En paralelo, la cotización pasó a estar por encima de la del denominado dólar “Bolsa”.

Riesgo país

En el mercado de activos financieros, el riesgo país superó la barrera psicológica de los 600 puntos básicos por primera vez en tres meses, mientras que las acciones argentinas en Wall Street cerraron con rojos casi generalizados. Una se desplomó 17,5%, pese a una leve mejora del clima global, impulsado por reportes de que un buque que no es iraní cruzó el estrecho de Ormuz, avivando las expectativas de que más barcos transiten por esta vía.

Los bonos en dólares cayeron, liderados por los Bonares que bajaron hasta 1,2% en su tramo más largo este lunes 16 de marzo. En tanto, los Globales recortan hasta 0,64%. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan avanzó 17 unidades y superó la barrera psicológica de los 600 puntos básicos (601), por primera vez desde el 15 de diciembre, cuando se ubicó en 602 unidades.

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La ‌retracción de liquidez y el impacto sobre el riesgo país dominaban la escena, lo que redoblaba la cobertura de inversores en activos sólidos, frente a una semana en la que se conocerán diferentes indicadores de la macroeconomía.

Superávit fiscal

En este marco, el Palacio de Hacienda informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en febrero un superávit primario de $ 1,4 billones y otro financiero de $ 144.421 millones, luego de registrar caídas de recaudación de impuestos y de la seguridad social.

El resultado a favor se consiguió, además del ajuste del gasto, por el incremento de ingresos del rubro Rentas de la Propiedad, que son las ganancias que dejan los fondos, bancos y empresas del Estado y por el aporte del rubro “otros ingresos no tributarios”. Entre ambos aportaron poco más de $ 850.000 millones.

La información oficial indica que en el mes pasado los ingresos totales del Estado nacional alcanzaron a $ 11,8 billones de los cuales $ 10,9 billones corresponden a ingresos tributarios, que incluyen la seguridad social. Esa cifra explica una caída de casi el 9% interanual real.

Por otro lado, se computaron rentas de la propiedad por $ 346.608 millones, una cifra que representa una mejora del orden del 8,5% real en relación al año pasado. En términos nominales el rubro creció 43,2%. De ellos, las ganancias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) subieron 62% en términos nominales hasta $ 69.256 millones. El resto de las rentas de la propiedad subió 39% hasta los $277.352 millones.

En tanto, el rubro “Otros ingresos no tributarios” aportó $ 511.623 millones, también con una mejora nominal del 43%. En el subrubro “no tributarios” se contabilizaron $ 325.995 millones (47%) y en el resto de ingresos corrientes $1 84.93 millones (+62%).-

En el segundo mes del año se mantuvo el recorte de gastos, para compensar la caída de recursos tributarios. Así, los gastos totales sumaron $ 10,4 billones. Los gastos corrientes se llevaron mas del 90% de las erogaciones.

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