La Capital | Turismo | vuelos

Vuelos de larga distancia: cómo relajarse en el avión

Consejos simples que utilizan los viajeros frecuentes para hacer más llevadero un trayecto de más de diez horas: desde elegir bien el asiento hasta hidratarse, moverse y dormir mejor durante el vuelo.

14 de marzo 2026 · 12:01hs
Vuelos de larga distancia: cómo relajarse en el avión

Los vuelos de larga distancia tienen algo de desafío físico y mental. Muchas horas sentado, aire seco, horarios alterados y la sensación de llegar al destino con el cuerpo desacomodado forman parte del combo. Sin embargo, quienes viajan con frecuencia, desde ejecutivos hasta mochileros experimentados, han desarrollado pequeñas rutinas que transforman esos trayectos en experiencias mucho más llevaderas, incluso en clase económica.

No se trata de trucos milagrosos, sino de decisiones simples que pueden marcar la diferencia entre aterrizar agotado o llegar con energía para empezar a disfrutar del destino.

El asiento correcto marca el inicio del viaje

Uno de los primeros secretos está en elegir bien dónde sentarse. Los viajeros experimentados suelen preferir el pasillo si valoran la libertad de moverse o levantarse con frecuencia. La ventana, en cambio, es ideal para quienes planean dormir apoyando la cabeza o quieren evitar interrupciones.

También conviene evitar los sectores cercanos a baños o cocinas, donde el movimiento constante puede dificultar el descanso. Hoy existen herramientas online que permiten revisar la configuración del avión y elegir el lugar con mayor comodidad antes del check-in.

Vestirse para muchas horas de cabina

En un vuelo que puede superar las diez o doce horas, la ropa cumple un papel clave. Las prendas sueltas, telas flexibles y capas livianas ayudan a adaptarse a los cambios de temperatura dentro del avión.

Muchos viajeros frecuentes también recomiendan usar medias de compresión. Además de mejorar la circulación, ayudan a prevenir la hinchazón de pies y piernas que suele aparecer después de muchas horas sentado.

Un kit que cambia todo

La experiencia del vuelo mejora cuando ciertos objetos esenciales están a mano. Auriculares con cancelación de ruido, antifaz para dormir, tapones para los oídos o una almohada de cuello pueden marcar una gran diferencia en el descanso.

También conviene llevar una botella reutilizable para rellenar después del control de seguridad, algunos snacks livianos y entretenimiento descargado previamente en el celular, tablet o notebook.

Hidratación y movimiento

El aire dentro de la cabina suele ser muy seco, por lo que beber agua con frecuencia es clave. Mantenerse hidratado ayuda a reducir la fatiga y la sensación de pesadez al llegar.

En paralelo, moverse cada cierto tiempo es una recomendación habitual: caminar por el pasillo, rotar los tobillos o estirar los hombros ayuda a activar la circulación durante el viaje.

Estrategia de sueño

Dormir en el avión no siempre es sencillo, pero algunos hábitos ayudan. Uno de los más recomendados es comenzar a ajustar el reloj biológico al horario del destino antes de despegar.

Intentar descansar durante lo que sería la noche en el lugar de llegada facilita la adaptación al nuevo huso horario. Un antifaz, tapones y una almohada ayudan a crear un espacio de descanso.

Llegar con otra energía

Antes de aterrizar, muchos viajeros aprovechan para lavarse la cara, cepillarse los dientes o cambiarse las medias. Son acciones que ayudan a recuperar la sensación de normalidad luego de tantas horas de vuelo.

Porque, al final, un vuelo largo siempre será largo. Pero con algunos hábitos simples, el trayecto puede convertirse en una parte mucho más amable de la aventura.

Cinco aliados para el equipaje de mano

En vuelos largos, tener a mano algunos elementos puede marcar la diferencia entre viajar incómodo o descansar mejor durante el trayecto.

  • Auriculares con cancelación de ruido.
  • Antifaz para bloquear la luz de la cabina.
  • Almohada cervical para dormir mejor.
  • Mantenerse hidratado.
  • Películas, podcasts o libros descargados previamente.
Noticias relacionadas
La agencia se creó hace más de 30 años y crece con fuerza en el turismo hacia destinos del Caribe y Asia.

La agencia de viajes con más de tres décadas de experiencia y adaptación en el mercado

El Aeropuerto de Ezeiza fue seleccionado por el Consejo Internacional de Aeropuertos como el mejor del mundo.

Eligieron al aeropuerto de Ezeiza como el mejor del mundo por tener un servicio súper exclusivo

República Dominicana cuenta con más de 200 playas distribuidas a lo largo de más de 1.500 km de costa.

República Dominicana, al tope del Caribe para los argentinos

Costa Rica es uno de los países a donde los turistas más expresan querer regresar después de un viaje.

Ranking global: el top ten de países a los que los viajeros quieren regresar

Ver comentarios

Las más leídas

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Lo último

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

En el día de su cumpleaños, Fito Páez presentó Novela, historia de un romance en Villa Constitución

En el día de su cumpleaños, Fito Páez presentó "Novela", historia de un romance en Villa Constitución

Vuelos de larga distancia: cómo relajarse en el avión

Vuelos de larga distancia: cómo relajarse en el avión

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Pedro Pérez murió tras ser atacado el pasado 6 de marzo. Por el crimen está sospechado el hijo de su pareja, un joven de 28 años con pedido de captura

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy
Récord histórico en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord histórico en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Instalan cámaras para evitar la proliferación de basurales en Rosario 
La Ciudad

Instalan cámaras para evitar la proliferación de basurales en Rosario 

De la Cordillera a Rosario: el debate por la Ley de Glaciares llega al Parque de las Colectividades

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

De la Cordillera a Rosario: el debate por la Ley de Glaciares llega al Parque de las Colectividades

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Amanda, trasplantada y con síndrome de Down, no tiene medicación por culpa de la obra social

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Ovación
Franco Colapinto tuvo un sábado mucho mejor y largará 12° el GP de China

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto tuvo un sábado mucho mejor y largará 12° el GP de China

Franco Colapinto tuvo un sábado mucho mejor y largará 12° el GP de China

Franco Colapinto tuvo un sábado mucho mejor y largará 12° el GP de China

Carrera sprint en China: Franco Colapinto recuperó buenas sensaciones

Carrera sprint en China: Franco Colapinto recuperó buenas sensaciones

El próximo rival de Newells cerró la décima fecha volviendo a la victoria

El próximo rival de Newell's cerró la décima fecha volviendo a la victoria

Policiales
Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy
Policiales

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

La Ciudad
De la Cordillera a Rosario: el debate por la Ley de Glaciares llega al Parque de las Colectividades

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

De la Cordillera a Rosario: el debate por la Ley de Glaciares llega al Parque de las Colectividades

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Instalan cámaras para evitar la proliferación de basurales en Rosario 

Instalan cámaras para evitar la proliferación de basurales en Rosario 

El tiempo en Rosario: posibles lluvias en un sábado que empieza a levantar la temperatura

El tiempo en Rosario: posibles lluvias en un sábado que empieza a levantar la temperatura

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
Salud

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
Policiales

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro

Suman otra denuncia penal contra Adorni por el viaje en avión con su esposa
Política

Suman otra denuncia penal contra Adorni por el viaje en avión con su esposa

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional
Policiales

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
Ovación

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Economía

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en La Perla
Información General

Identificaron a Mario Nívoli, uno de los 12 desaparecidos encontrados en "La Perla"