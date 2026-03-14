Vuelos de larga distancia: cómo relajarse en el avión

Consejos simples que utilizan los viajeros frecuentes para hacer más llevadero un trayecto de más de diez horas: desde elegir bien el asiento hasta hidratarse, moverse y dormir mejor durante el vuelo.

Los vuelos de larga distancia tienen algo de desafío físico y mental. Muchas horas sentado, aire seco, horarios alterados y la sensación de llegar al destino con el cuerpo desacomodado forman parte del combo. Sin embargo, quienes viajan con frecuencia, desde ejecutivos hasta mochileros experimentados, han desarrollado pequeñas rutinas que transforman esos trayectos en experiencias mucho más llevaderas, incluso en clase económica.

No se trata de trucos milagrosos, sino de decisiones simples que pueden marcar la diferencia entre aterrizar agotado o llegar con energía para empezar a disfrutar del destino.

Uno de los primeros secretos está en elegir bien dónde sentarse. Los viajeros experimentados suelen preferir el pasillo si valoran la libertad de moverse o levantarse con frecuencia. La ventana , en cambio, es ideal para quienes planean dormir apoyando la cabeza o quieren evitar interrupciones.

También conviene evitar los sectores cercanos a baños o cocinas, donde el movimiento constante puede dificultar el descanso. Hoy existen herramientas online que permiten revisar la configuración del avión y elegir el lugar con mayor comodidad antes del check-in.

Vestirse para muchas horas de cabina

En un vuelo que puede superar las diez o doce horas, la ropa cumple un papel clave. Las prendas sueltas, telas flexibles y capas livianas ayudan a adaptarse a los cambios de temperatura dentro del avión.

Muchos viajeros frecuentes también recomiendan usar medias de compresión. Además de mejorar la circulación, ayudan a prevenir la hinchazón de pies y piernas que suele aparecer después de muchas horas sentado.

Un kit que cambia todo

La experiencia del vuelo mejora cuando ciertos objetos esenciales están a mano. Auriculares con cancelación de ruido, antifaz para dormir, tapones para los oídos o una almohada de cuello pueden marcar una gran diferencia en el descanso.

También conviene llevar una botella reutilizable para rellenar después del control de seguridad, algunos snacks livianos y entretenimiento descargado previamente en el celular, tablet o notebook.

Hidratación y movimiento

El aire dentro de la cabina suele ser muy seco, por lo que beber agua con frecuencia es clave. Mantenerse hidratado ayuda a reducir la fatiga y la sensación de pesadez al llegar.

En paralelo, moverse cada cierto tiempo es una recomendación habitual: caminar por el pasillo, rotar los tobillos o estirar los hombros ayuda a activar la circulación durante el viaje.

Estrategia de sueño

Dormir en el avión no siempre es sencillo, pero algunos hábitos ayudan. Uno de los más recomendados es comenzar a ajustar el reloj biológico al horario del destino antes de despegar.

Intentar descansar durante lo que sería la noche en el lugar de llegada facilita la adaptación al nuevo huso horario. Un antifaz, tapones y una almohada ayudan a crear un espacio de descanso.

Llegar con otra energía

Antes de aterrizar, muchos viajeros aprovechan para lavarse la cara, cepillarse los dientes o cambiarse las medias. Son acciones que ayudan a recuperar la sensación de normalidad luego de tantas horas de vuelo.

Porque, al final, un vuelo largo siempre será largo. Pero con algunos hábitos simples, el trayecto puede convertirse en una parte mucho más amable de la aventura.

Cinco aliados para el equipaje de mano

En vuelos largos, tener a mano algunos elementos puede marcar la diferencia entre viajar incómodo o descansar mejor durante el trayecto.