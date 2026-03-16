Cristina Kirchner será trasladada a Comodoro Py para declarar en la causa cuadernos

La Cámpora hará una manifestación de "aguante" frente a la casa de la expresidenta, en el barrio porteño de Constitución.

Cristina Fernández de Kirchner declarará este martes en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, por la causa por sobornos conocida como "cuadernos". La expresidenta, que cumple condena domiciliaria, será trasladada mientras que la agrupación militante La Cámpora hará una manifestación de "aguante" frente a la casa de Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución.

Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria de manera presencial ante el rechazo del pedido de nulidad que presentó su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, en el que denunciaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

Para la primera jornada fueron citados, además de Cristina Kirchner y De Vido, su exnúmero dos Roberto Baratta, y Nelson Lazarte, Rafael Llorens, José María Olazagasti y Rudy Ulloa.

La La Cámpora, que lidera el diputado nacional Máximo Kirchner, convocó en redes sociales a reunirse a las 7 en la casa de la exmandataria, en San José 1111, "a bancar a Cristina", y allí esperarán a que declare y regrese a su domicilio.

El abogado de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, insistió en que los cuadernos presentados como prueba "fueron manipulados", por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso, al tiempo que señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Ante ese escenario, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.