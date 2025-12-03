Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

La diferencia entre Nasralla y Asfura era de poco más del 0,6 por ciento tras escrutarse el 79,6 % de las actas

El candidato conservador Salvador Nasralla continuaba este miércoles encabezando por apenas votos 15.000 votos la elección presidencial hondureña del domingo, por delante del también conservador Nasry Asfura, en un escrutinio provisorio que continuaba después de tres días de celebrarse los comicios.

Ambos presidenciables superaron el millón de sufragios, según los resultados preliminares, que otorgan a Nasralla, del Partido Liberal, un 40,27 % de los votos y Asfura, del Partido Nacional —también conservador—, un 39,64 % tras escrutarse el 79,60 % de las actas. La diferencia entre ambos era de apenas de 0,63 %. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con el 19,01 % de los respaldos.

De acuerdo con el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral esos resultados preliminares corresponden a 15.245 actas transmitidas y procesadas de un total de 19.152. Hasta el momento de esas 15.245 actas hay 2.179 que presentan inconsistencias y deberán ser cotejadas voto por voto para subsanarlas, según el ente electoral.

El CNE tiene un máximo de 30 días para emitir una declaratoria final sobre el ganador de los comicios, tiempo en el cual debe realizar todo el proceso de conteo, procesamiento y subsanación.

Los dos candidatos en pugna respetaron el llamado del órgano electoral para no declararse ganadores, aunque ambos aseguran tener todas las actas y se consideran triunfadores.

Las elecciones generales en Honduras se celebraron el domingo para elegir al nuevo presidente y tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados propietarios e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

Un grupo de liberales salió la noche del lunes a las calles con antorchas, cerca de donde se encuentra el comando de campaña del Partido Liberal, como muestra de apoyo a Nasralla.

El sitio web oficial de las autoridades electorales hondureñas experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, según indicó el CNE.

Al momento de la caída del sitio (en la mañana del martes), sólo 515 votos separaban a los dos principales contendientes, aunque con Asfura por encima de Nasralla.