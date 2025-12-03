La Capital | El Mundo | Honduras

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

La diferencia entre Nasralla y Asfura era de poco más del 0,6 por ciento tras escrutarse el 79,6 % de las actas

3 de diciembre 2025 · 19:46hs
Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

El candidato conservador Salvador Nasralla continuaba este miércoles encabezando por apenas votos 15.000 votos la elección presidencial hondureña del domingo, por delante del también conservador Nasry Asfura, en un escrutinio provisorio que continuaba después de tres días de celebrarse los comicios.

Ambos presidenciables superaron el millón de sufragios, según los resultados preliminares, que otorgan a Nasralla, del Partido Liberal, un 40,27 % de los votos y Asfura, del Partido Nacional —también conservador—, un 39,64 % tras escrutarse el 79,60 % de las actas. La diferencia entre ambos era de apenas de 0,63 %. La candidata oficialista Rixi Moncada seguía rezagada con el 19,01 % de los respaldos.

>> Leer más: Condenaron al expresidente de Perú Pedro Castillo a 11 años de prisión

De acuerdo con el sistema de divulgación del Consejo Nacional Electoral esos resultados preliminares corresponden a 15.245 actas transmitidas y procesadas de un total de 19.152. Hasta el momento de esas 15.245 actas hay 2.179 que presentan inconsistencias y deberán ser cotejadas voto por voto para subsanarlas, según el ente electoral.

El CNE tiene un máximo de 30 días para emitir una declaratoria final sobre el ganador de los comicios, tiempo en el cual debe realizar todo el proceso de conteo, procesamiento y subsanación.

Los dos candidatos en pugna respetaron el llamado del órgano electoral para no declararse ganadores, aunque ambos aseguran tener todas las actas y se consideran triunfadores.

Las elecciones generales en Honduras se celebraron el domingo para elegir al nuevo presidente y tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados propietarios e igual número de suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes.

Un grupo de liberales salió la noche del lunes a las calles con antorchas, cerca de donde se encuentra el comando de campaña del Partido Liberal, como muestra de apoyo a Nasralla.

El sitio web oficial de las autoridades electorales hondureñas experimentó “problemas técnicos” que causaron su caída, dejando al público sin información sobre los resultados de la contienda presidencial y otras votaciones extremadamente cerradas, según indicó el CNE.

Al momento de la caída del sitio (en la mañana del martes), sólo 515 votos separaban a los dos principales contendientes, aunque con Asfura por encima de Nasralla.

Noticias relacionadas
bolsonaro dijo que abrio su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Bolsonaro dijo que abrió su tobillera en un colapso nervioso con alucinaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Lo último

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Tenis: cinco nacionales, cinco finales y tres títulos santafesinos

Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

Cartelera económica: la UCA presenta un nuevo informe sobre pobreza en Argentina

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

El cuerpo fue hallado el 28 de octubre en un departamento de barrio República de la Sexta. La mujer ahora quedó detenida junto a otra joven
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca es un grande venido a menos

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Ovación
Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Rosario será sede del torneo nacional de selecciones femenino en el futsal 2025

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Súper jueves preelectoral en Newells: se define la cantidad de candidatos a presidente

Súper jueves preelectoral en Newell's: se define la cantidad de candidatos a presidente

Policiales
Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36
Policiales

Un hombre de 78 años apareció muerto en La Paz al 700 y detuvieron a su pareja de 36

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

La Ciudad
La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento

El rector de la UNR pidió que el presupuesto 2026 "contemple lo que garantizaba la ley de financiamiento"

Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut
Policiales

Prófugos más buscados: cayó El Patrón Gallardo en Chubut

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Casi 50 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"