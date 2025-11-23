Bolsonaro dijo que abrió su tobillera durante un "colapso nervioso" con "alucinaciones"

El expresidente de Brasil pasó su primer día completo en la cárcel, luego de que la Justicia considerara que existe riesgo de fuga

En su primer día completo en la cárcel, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro le dijo a una jueza que había violado la tobillera electrónica para monitorear su arresto domiciliario debido a un "colapso nervioso" y "alucinaciones" causadas por un cambio en su medicación.

El juez del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el encarcelamiento preventivo del líder de 70 años el sábado, tras considerar que existe riesgo de fuga. Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión en septiembre por intentar un golpe de Estado para permanecer en la Presidencia después de su derrota electoral en 2022.

Bolsonaro “dijo que tuvo alucinaciones de que había algún tipo de espionaje en el monitor de tobillo, por eso intentó destaparlo”, dijo la jueza asistente Luciana Sorrentino, según precisó un documento de la Corte publicado poco después de reunirse vía internet con el expresidente.

Sorrentino añadió que Bolsonaro le aseguró que “no recordaba haber tenido un colapso de esta magnitud en otra ocasión” y evaluó que podría haber sido causado por un cambio en su medicación la semana pasada. Él una vez más negó que tuviera la intención de escapar.

El documento también dice que Bolsonaro le dijo a la jueza que no estuvo durmiendo bien y que sentía “cierta paranoia” que estimuló su curiosidad por abrir la tobillera.

De acuerdo con el documento, Bolsonaro “dijo que estaba con su hija, su hermano mayor y un asistente en su casa y ninguno de ellos vio lo que estaba haciendo con el monitoreo del tobillo. Dijo que comenzó a tocarlo tarde en la noche y se detuvo alrededor de la medianoche”.

De Moraes recibió información de que la tobillera electrónica del líder de extrema derecha fue abierta a las 12.08 de la mañana del sábado. La orden de arresto llegó horas después.

Un panel del Tribunal Supremo dictaminó en septiembre que Bolsonaro intentó llevar a cabo un golpe de Estado y mantenerse en la presidencia tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

El mismo panel votará el lunes sobre la orden de arresto preventivo.

La reunión de Bolsonaro con una jueza asistente fue un procedimiento para discutir la legalidad de su encarcelamiento, pero también proporcionó otra oportunidad para que sus abogados argumentaron que debería permanecer bajo arresto domiciliario debido a su mala salud. De Moraes rechazó previamente solicitudes similares.

De Moraes autorizó que Bolsonaro fuera visitado por la ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien estaba fuera de Brasilia cuando los agentes de la Policía Federal detuvieron a su esposo.

Lula hizo sus primeros comentarios sobre el encarcelamiento de su predecesor en la reunión del grupo de naciones del G20 en Sudáfrica. “El tribunal decidió, eso está resuelto. Todos saben lo que hizo”, indicó.

Fuera de la sede de la Policía Federal, algunos manifestantes a favor de Bolsonaro sostenían pancartas pidiendo la destitución de Lula y de Moraes de sus cargos, mientras que los detractores del expresidente celebraban su encarcelamiento.