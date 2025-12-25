La Capital | El Mundo | Estados Unidos

Estados Unidos realizó un "ataque poderoso y mortal" contra el Isis en Nigeria

El presidente Trump aseguró que el Estado Islámico está atacando "de manera despiadada principalmente a cristianos inocentes"

25 de diciembre 2025 · 21:54hs
Estados Unidos realizó un ataque poderoso y mortal contra el Isis en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que lanzó un “ataque poderoso y mortal” contra las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria, después de pasar semanas denunciando al grupo extremista por atacar a cristianos.

La publicación del presidente en redes sociales no incluyó información sobre cómo se llevó a cabo el ataque ni cuáles fueron sus efectos, y la Casa Blanca no proporcionó más detalles.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de Isis en el noroeste de Nigeria, quienes han estado atacando y matando de manera despiadada principalmente a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, publicó el presidente en la red Truth Social.

Trump dijo el mes pasado que ordenó al Pentágono planificar una posible acción militar en Nigeria tras las denuncias de persecución cristiana. El Departamento de Estado anunció en las últimas semanas que restringiría las visas para los nigerianos y sus familiares involucrados en asesinatos masivos y violencia contra cristianos en el país africano.

Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como un “país de especial preocupación” bajo la ley de libertad religiosa internacional.

“Anteriormente advertí a estos terroristas que si no dejaban de masacrar a cristianos habría un precio que pagar, y esta noche, lo hubo”, escribió Trump en su publicación el día de Navidad. Dijo que funcionarios de defensa habían “ejecutado numerosos ataques perfectos, como solamente Estados Unidos es capaz de hacer”.

“Nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”, añadió.

Kate Middleton junto a su hija Charlotte. 

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

Azul Rojas Marín.

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

