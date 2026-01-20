La Capital | Economía | mercados

Los mercados globales se hundieron por la presión de Donald Trump a Europa

Los principales índices bursátiles de Wall Street cayeron más de 2%. En Argentina volvió a subir el riesgo país y el BCRA compró menos dólares

20 de enero 2026 · 21:34hs
La presión arancelaria del gobierno de EEUU sobre Europa inquieta a los mercados financieros. Groenlandia en la mira.

La presión arancelaria del gobierno de EEUU sobre Europa inquieta a los mercados financieros. Groenlandia en la mira.

Los principales índices de Wall Street registraron fuertes caídas el martes debido a las nuevas amenazas arancelarias emitidas por el presidente Donald Trump contra varios países europeos, en un contexto de disputa por el control de Groenlandia. El S&P 500 perdió 2,04%, el Nasdaq 2,38% y el Dow Jones 1,76%. El índice de volatilidad CBOE, conocido como el medidor del miedo de Wall Street, alcanzó máximos de dos meses.

La creciente aversión al riesgo entre los inversores impulsó el precio del oro a máximos históricos, provocó descensos generalizados en las Bolsas mundiales y sometió a los bonos del Tesoro estadounidense a renovada presión vendedora.

En una publicación en Truth Social, Trump anunció que a partir del 1º de febrero se impondrán aranceles adicionales del 10% a las importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido. Todos estos países ya estaban sujetos a gravámenes por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con el mandatario, los aranceles se incrementarían al 25% el 1º de junio y se mantendrían vigentes hasta alcanzar un acuerdo que permita a Estados Unidos adquirir Groenlandia.

Los líderes de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y el gobierno danés reiteraron que la isla no está en venta.

Las acciones europeas registraron una caída significativa, alcanzando su nivel más bajo en casi dos semanas. El índice paneuropeo Stoxx 600 descendió un 0,7%, lo que representa su mayor caída en dos días en los últimos dos meses. Los mercados permanecen en alerta debido a la falta de señales de moderación en el discurso del mandatario republicano.

El riesgo país subió

En este contexto, el riesgo país argentino subió 0,7% hasta los 570 puntos básicos. En cinco de las últimas siete ruedas cerró en alza, sin lograr quebrar de manera sostenida el umbral de los 560 puntos. Solo el 2 de enero logró perforar ese nivel, al cerrar en 557 puntos.

Según el último informe mensual de la consultora Quantum, desde fines de septiembre de 2025 el riesgo país mse redujo en 890 puntos, al pasar de 1.456 a la zona de 566 unidades. Sin embargo, desde los últimos días de noviembre el proceso de compresión perdió impulso y el indicador quedó oscilando en un rango de 560 a 630 puntos.

Esta resistencia frena la intención del gobierno de retonar al mercado de deuda externa. Actualmente, se financia con préstamos directos o rescates de organismos internacionales, operaciones Repo o deuda local capitalizable.

La intensidad en el uso de herramientas como Lecap, Boncap, duales y CER abrió una polémica entre el equipo económico y muchos economistas que señalarn que, si se computaran los intereses de esos instrumentos, las cuentas publicas hubieran cerrado 2025 con déficit financiero.

El ex ministro de Economía y referente del PRO, Hernán Lacunza, planteó a través de la red social X que “el superávit financiero oficial es 0,2% del PBI (base caja)” y que “computando los intereses devengados y no pagados durante la vida del bono (capitalizables, ajuste por CER) trocaría en déficit de 4% del PBI”.

“Limpiando el efecto de inflación (intereses reales), el déficit bajaría a 1,2% del PBI”, explica el extitular del Palacio de Hacienda.

El economista también llamó la atención sobre otro punto. Reconoció que los intereses de la deuda en dólares son bajos (apenas 3,26% anual del stock de deuda en 2025), por el bajo cupón de la reestructuración de Martín Guzmán en 2020.

Y alertó que “cuando se complete el reingreso al mercado voluntario de crédito internacional, los intereses serán mayores”. De hecho, en la emisión del Bonar 2029, en diciembre, por un total de u$s 1.000 millones, el rendimiento fue 9,26%. “Puede presumirse una tasa inferior en el futuro, pero no 3%, como la que se paga ahora”, dijo.

Acciones, dólar y reservas

En cambio, el S&P Merval rebotó 1% a 2.942.091,46 puntos, luego de una seguidilla de caídas. Medido en dólares avanzó 2,9% y se ubica en 1.982,49 unidades.

El dólar oficial minorista cotizó sin cambios a $ 1.410 para la compra y a $ 1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa bajó a $1.454,04 para la venta.

Por su parte, la autoridad monetaria desaceleró fuerte la adquisición de dólares en el mercado libre de cambios, al comprar solo u$s 8 millones. De esta manera, las reservas brutas crecieron u$s 66 millones, debido al aumento de cotizaciones clave como el oro (+3,7%), y cerraron en u$s 44.874 millones, un máximo desde el 21 de septiembre de 2021 (u$s 45.170 millones).

Nueva Vicentin Argentina comenzó a realizar los pagos de deudas

Se realizaron los primeros pagos acordados en el Cramdown de Vicentin

La planta de General Motors de Alvear, provincia de Santa Fe, vuelve a frenar su producción

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Las acciones arrancaron con mal pie el 2026. Acumulan 4% de baja en dólares.

Acciones: el S&P Merval arrancó el año con una baja de 4% en dólares

Aunque el precio internacional bajó, el petróleo movió la inflación mayorista en diciembre.

La inflación mayorista se aceleró al 2,4% en diciembre

Pese a que se sostienen los pronósticos de una buena cosecha, el desmejoramiento de cultivos en zonas clave genera incertidumbre

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
