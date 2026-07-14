El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena Zelenska, jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de los Voluntarios, la presidenta de la Asamblea Nacional Yael Braun-Pivet y el presidente del Senado Gerard Larcher posan para una foto de familia tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto de Benoit Tessier/Pool vía AP)