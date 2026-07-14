Personal de emergencia y forense en el lugar del incendio en un complejo de edificios en el centro de Bruselas, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Marius Burgelman)
Personal de emergencia en el lugar durante un incendio en un complejo de edificios en el centro de Bruselas, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Marius Burgelman)
Jordan Spieth, de Estados Unidos, sale de un búnker en el hoyo 7 durante una ronda de práctica para el Campeonato Británico Abierto de Golf en el club de golf Royal Birkdale, en Southport, Inglaterra, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Jon Super)
El pelotón recorre la décima etapa del Tour de Francia, con salida en Aurillac y llegada en Le Lioran, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
Una mujer corea consignas con el puño en alto mientras los dolientes se dirigen a una concentración en conmemoración del difunto Líder Supremo Ali Khamenei en la Gran Mezquita Imam Khomeini Mosalla en Teherán, Irán, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron salen tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto de Benoit Tessier/Pool vía AP)
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena Zelenska, jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de los Voluntarios, la presidenta de la Asamblea Nacional Yael Braun-Pivet y el presidente del Senado Gerard Larcher posan para una foto de familia tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto de Benoit Tessier/Pool vía AP)
El presidente francés Emmanuel Macron abraza al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy al salir tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto de Benoit Tessier/Pool vía AP)
El presidente francés Emmanuel Macron posa con ciudadanos para las fotos tras el desfile militar anual del Día de la Bastilla en la Plaza de la Concordia en París, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto de Benoit Tessier/Pool vía AP)
El presidente Donald Trump gesticula mientras saluda al primer ministro iraquí Ali al-Zaidi en la Casa Blanca, el martes 14 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
Unas personas pasan junto a un memorial improvisado para un colombiano muerto a tiros por agentes del ICE, el 14 de julio de 2026 en Biddeford, Maine. (Foto AP/Robert F. Bukaty)
El cohete Soyuz despega hacia la Estación Espacial Internacional con los miembros de la Expedición 75 a bordo: el astronauta de la NASA Anil Menon y los cosmonautas de Roscosmos Pyotr Dubrov y Anna Kikina, el martes 14 de julio de 2026 en el Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. (Bill Ingalls/NASA vía AP)
Visitantes de «Más allá de Van Gogh: La experiencia inmersiva» en el Utilita Arena. Esta exposición itinerante presenta más de 300 obras del pintor proyectadas en todo el espacio expositivo, Newcastle, Reino Unido. Fotografía: Owen Humphreys/PA
El pelotón sale al inicio de la décima etapa del Tour de Francia, con salida en Aurillac y llegada en Le Lioran, Francia, el martes 14 de julio de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)