El jefe de la policía y las fuerzas de seguridad del Vaticano, Gianluca Gauzzi Broccoletti (derecha), ayuda al Papa León XIV a salir de su coche a su llegada a la iglesia de San Anselmo para una procesión penitencial que marca el inicio de la Cuaresma católica, con destino a la Basílica de Santa Sabina en Roma, el miércoles 18 de febrero de 2026, donde presidirá la misa del Miércoles de Ceniza. (Foto AP/Gregorio Borgia)