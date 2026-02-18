El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
18 de febrero 2026
Imagen proporcionada por el Zoológico y la Sociedad de Conservación de Palm Beach, Daniel Terblanche muestra al personal de Imvelo Safari Lodges cómo manejar a Thuza, un rinoceronte blanco en peligro de extinción con una infección ocular potencialmente mortal, en Bulawayo, Zimbabue. (John Towey/Zoológico y Sociedad de Conservación de Palm Beach vía AP)

La suiza Camille Rast (izquierda) celebra su medalla de plata en el eslalon femenino de esquí alpino, mientras la medallista de oro estadounidense Mikaela Shiffrin (centro) y la medallista de bronce sueca Anna Swenn Larsson observan en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d'Ampezzo, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Andy Wong)

La canadiense Bianca Ribi (derecha) se desliza por la pista durante un entrenamiento de bobsleigh entre dos mujeres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)

Musulmanes indonesios realizan la oración vespertina llamada 'tarawih', que marca la primera víspera del mes sagrado de ayuno del Ramadán, en la mezquita Istiqlal de Yakarta, Indonesia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

La estadounidense Elana Meyers Taylor (derecha) y su empujadora Jadin O'Brien inician una sesión de entrenamiento de bobsleigh para dos mujeres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Aijaz Rahi)

Oliver Okuliar (8) de Eslovaquia anota el tercer gol de su equipo durante el partido de cuartos de final de hockey sobre hielo masculino entre Eslovaquia y Alemania en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo vía AP)

Los jugadores de Eslovaquia celebran su victoria tras el partido de cuartos de final de hockey sobre hielo masculino entre Eslovaquia y Alemania en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)

Linn Gestblom, de Suecia (de derecha a izquierda), Amy Baserga, de Suiza, Deedra Irwin, de Estados Unidos, y Oleksandra Merkushyna, de Ucrania, compiten en la carrera de relevos de biatlón femenino de 4x6 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Anterselva, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

La policía patrulla cerca del palacio de gobierno, sede de la presidencia, en Lima, Perú, el miércoles 18 de febrero de 2026, un día después de que los legisladores votaran a favor de destituir al presidente interino José Jeri, quien enfrenta acusaciones de corrupción. (Foto AP/Guadalupe Pardo)

El jefe de la policía y las fuerzas de seguridad del Vaticano, Gianluca Gauzzi Broccoletti (derecha), ayuda al Papa León XIV a salir de su coche a su llegada a la iglesia de San Anselmo para una procesión penitencial que marca el inicio de la Cuaresma católica, con destino a la Basílica de Santa Sabina en Roma, el miércoles 18 de febrero de 2026, donde presidirá la misa del Miércoles de Ceniza. (Foto AP/Gregorio Borgia)

Las francesas Camille Bened (de izquierda a derecha), Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon y Julia Simon celebran la medalla de oro en el relevo femenino de biatlón de 4x6 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Anterselva, Italia, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Bailarines de la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, actúan en una celebración del festival de primavera frente a las ruinas de San Pablo, Macao, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock

Un tren regional pasa por un paso a nivel entre campos inundados en Nidderau-Eichen, cerca de Frankfurt, Frankfurt, Alemania. Fotografía: Michael Probst/AP

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el puerto de Victoria el segundo día del año del caballo, Hong Kong, China. Fotografía: Peter Parks/AFP/Getty

El rey Carlos de Inglaterra sostiene una claqueta durante una visita a los estudios Eastbrook en Dagenham, cerca de Londres, el miércoles 18 de febrero de 2026. (Aaron Chown/PA vía AP, Pool)

