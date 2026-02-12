El día en imágenes alrededor del mundo

El austriaco Alessandro Haemmerle (7), el canadiense Eliot Grondin (2), el austriaco Jakob Dusek (9) y el francés Aidan Chollet (1) compiten durante la final masculina de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson)

De izquierda a derecha, Harry Niska, líder del pleno de la Cámara de Representantes de Minnesota, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, y Paul Schnell, comisionado del Departamento de Correccionales de Minnesota, prestan juramento ante una audiencia del Comité de Seguridad Nacional del Senado en el Capitolio, Washington, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

Fuerzas de seguridad iraquíes conducen a militantes del Estado Islámico para interrogarlos, tras ser trasladados de Siria a Irak, en la Prisión Central de Al-Karkh en Bagdad, Irak, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

La finlandesa Petra Nieminen (izquierda) desafía a la canadiense Daryl Watts durante un partido de la ronda preliminar de hockey sobre hielo femenino entre Finlandia y Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

Personal del museo levanta la obra maestra

La Princesa de Gales, Catalina de Gran Bretaña, visita la Academia Castle Hill en Croydon, Inglaterra, para celebrar la Semana de la Salud Mental Infantil 2026 como patrocinadora de Place2Be, una organización benéfica británica dedicada a la salud mental infantil. (Richard Pohle/Pool Photo vía AP)

Aviones del equipo acrobático italiano 'Frecce Tricolori' sobrevuelan las montañas durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Cortina d'Ampezzo, Italia, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Aijaz Rahi)

La nave espacial Proton-M despega del cosmódromo de Baikonur, transportando un satélite meteorológico ruso. El satélite Electro-L 5 despega en el cosmódromo de Baikonur, Kazajistán, alquilado por Rusia, el jueves 12 de febrero de 2026. (Corporación espacial Roscosmos, vía AP)

El piloto brasileño de Audi, Gabriel Bortoleto, se prepara para una prueba de pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir, Baréin, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

La escultura

Un coche de policía se dirige al hotel

Un chef prepara patos asados colgados en una cocina de Pekín, China, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Dos mujeres con vestimenta tradicional se encuentran cerca de un campanario por la noche en Pekín, China, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Residentes se cortan el pelo en el patio de un hutong en Pekín, China, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Participantes del carnaval callejero, celebran el inicio frente a la Catedral de Colonia, Patrimonio de la Humanidad, en Colonia, Alemania, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Martin Meissner)

Soldados israelíes toman posiciones durante una incursión militar en la ciudad cisjordana de Nablus, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Majdi Mohammed)

