9 de febrero 2026 · 13:32hs
La británica Kirsty Muir compite durante la final femenina de esquí estilo libre en slopestyle en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Abbie Parr)

Johan-Olav Botn, de Noruega, dispara durante una sesión de entrenamiento de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Anterselva, Italia, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Un clérigo cruza una intersección en el centro de Teherán, Irán, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Espectáculo folclórico chino conocido como da shuhua, o fuegos artificiales de hierro fundido, antes de las celebraciones del Año Nuevo Lunar en Pekín, China, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Los italianos Ivan Nagler (izquierda) y Fabian Malleier (derecha) se deslizan por la pista durante una sesión de entrenamiento de trineo doble masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Aijaz Rahi)

El rey Carlos III de Gran Bretaña, a la derecha, visita la mansión medieval de 700 años de antigüedad Samlesbury Hall en Preston, Inglaterra, el lunes 9 de febrero de 2026. (Paul Ellis/Pool Photo vía AP)

Un gato recorre una sala donde se secan varillas de incienso en una planta de producción artesanal, Yakarta, Indonesia. Fotografía: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Trabajadores elaboran salsa de soja en la Cervecería Tengzhou Dingsheng, Shandong, China. Fotografía: VCG/Getty Images

Vista desde un edificio dañado tras el ataque de un dron ruso, Odesa, Ucrania. Fotografía: Global Images Ukraine/Getty Images

La gente espera en la estación de la ciudad la llegada del rey Carlos, Clitheroe, Inglaterra. Fotografía: Paul Ellis/Reuters

El líder de la rama guatemalteca de la pandilla Barrio 18, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias

Mike Taylor, de Balrownie Farms, es lamido por un toro mientras se prepara al ganado de las Highlands para la 135.ª venta anual de primavera de la ciudad, Oban, Escocia. Fotografía: Jeff J Mitchell/Getty Images

Kim Jong-un pasa revista a la guardia de honor para conmemorar el 78.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, Pyongyang, Corea del Norte. Fotografía: KCNA VIA KNS/AFP/Getty Images

Un hombre recibe ayuda de otros manifestantes después de que la policía usara gas pimienta para dispersar una manifestación contra la visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, Sídney, Australia. Fotografía: Saeed Khan/AFP/Getty Images

Un Ultraman inflable gigante forma parte de las atracciones del Año Nuevo Lunar para los niños de la ciudad, Kaohsiung, Taiwán. Fotografía: Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire/Shutterstock

La checa Kristyna Kaltounkova (izquierda) cae sobre la suiza Saskia Maurer al anotar el primer gol de su equipo durante un partido de la ronda preliminar de hockey sobre hielo femenino entre Suiza y la República Checa en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (David W. Cherny/Pool Photo vía AP)

Vehículos de la ONU escoltan ambulancias y un autobús que transporta pacientes palestinos en Khan Younis, en su viaje al cruce de Rafah para salir de la Franja de Gaza y recibir tratamiento médico en el extranjero, el miércoles 4 de febrero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asisten a una ceremonia conmemorativa en el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el martes 3 de febrero de 2026. (Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

Mujeres sostienen carteles con la leyenda en árabe Un régimen que mata a prisioneros vulnerables es ilegítimo, durante una protesta exigiendo una amnistía general para grupos islámicos y otros presos, en el centro de Beirut, Líbano, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

