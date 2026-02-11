El día en imágenes alrededor del mundo

11 de febrero 2026 · 13:55hs
Una pareja disfruta de un paseo en una cápsula del London Eye, mientras pueden contemplar las Cámaras del Parlamento a la derecha en Londres, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

El rey Carlos de Inglaterra llega para visitar la exposición del 20.º aniversario de la Montaña Turquesa en la Capilla de la Guarnición, en el Cuartel de Chelsea, Londres, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Yui Mok/PA vía AP, Pool)

Una periodista fotografía San Lorenzo (izquierda) y San Sebastián, dos jóvenes estatuas de mármol del maestro barroco italiano Gian Lorenzo Bernini, durante la presentación para la prensa de la exposición

Los jugadores de las Indias Occidentales se ponen de pie para el himno nacional antes del inicio del partido de críquet de la Copa Mundial T20 entre Inglaterra y las Indias Occidentales en Mumbai, India, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, espera en su auto durante una prueba de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir, Baréin, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

El suizo Franjo von Allmen, medallista de oro en esquí alpino, flanqueado por el medallista de plata estadounidense Ryan Cochran Siegle (derecha) y el medallista de bronce suizo Marco Odermatt, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Bormio, Italia, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/John Locher)

El piloto de Ferrari, Charles Leclerc, de Mónaco, llega a boxes durante una prueba de pretemporada de Fórmula Uno en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir, Baréin, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

Pasajeros consultan sus teléfonos inteligentes en el metro de Moscú, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

La fiscal general Pam Bondi pronuncia el juramento de lealtad ante una audiencia de supervisión del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, Washington, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Tom Brenner)

Los hutíes se manifiestan frente a la embajada de Estados Unidos para conmemorar el décimo aniversario del cierre de la embajada y la salida de los marines estadounidenses tras la toma del poder por los hutíes, Saná, Yemen. Fotografía: Khaled Abdullah/Reuters

El presidente turco y líder del partido Justicia y Desarrollo (AK), Recep Tayyip Erdoan, es fotografiado con la alcaldesa de Mihalgazi, Zeynep Günes, y las mujeres que los acompañan a una reunión del partido, Ankara, Turquía. Fotografía: Murat Cetinmuhurdar/Anadolu/Getty Images

Mujeres marchan con un cartel que representa al presidente estadounidense Donald Trump con las manos ensangrentadas durante una manifestación para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Islámica de 1979, Teherán, Irán. Fotografía: AFP/Getty Images

Agricultores españoles protestan con tractores contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y las presiones económicas que enfrenta el sector agrícola, Madrid, España. Fotografía: Óscar del Pozo/AFP/Getty Images

El Papa León XIV saluda a los fieles durante su audiencia general semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, Italia. Fotografía: Massimo Percossi/EPA

Soldados israelíes toman posiciones durante una incursión militar en la ciudad cisjordana de Nablus, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Foto AP/Majdi Mohammed)

El medallista de plata Ben Ogden, de Estados Unidos, realiza una voltereta hacia atrás desde el podio mientras los medallistas de oro Johannes Hoesflot Klaebo, y el medallista de bronce Oskar Opstad Vike, ambos de Noruega, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Un Ultraman inflable gigante forma parte de las atracciones del Año Nuevo Lunar para los niños de la ciudad, Kaohsiung, Taiwán. Fotografía: Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire/Shutterstock

