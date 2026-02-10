El día en imágenes alrededor del mundo

10 de febrero 2026 · 13:50hs
El francés Quentin Fillon Maillet dispara durante la carrera individual masculina de biatlón de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Anterselva, Italia, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Bernat Armangue)

La gente cruza la calle frente al tranvía en Milán, Italia, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Christophe Ena)

Monjes budistas que participan en una Caminata por la Paz son escoltados por agentes de la Policía Metropolitana mientras caminan por el Canal C&O y el río Potomac el martes 10 de febrero de 2026 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Reclusos juegan al rugby en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Valparaíso, Chile, como parte de un programa de reinserción social, el jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Cristóbal Escobar)

Un guardia de seguridad camina en la Galería Vittorio Emanuele II, en Milán, Italia, el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto AP/Christophe Ena)

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, se baja de un auto antes de abordar el Air Force Two para despegar hacia Azerbaiyán, en el Aeropuerto Internacional Zvartnots de Ereván, Armenia, el martes 10 de febrero de 2026. (Kevin Lamarque/Pool Photo vía AP)

Agentes de policía detienen a un residente palestino durante una operación de las autoridades israelíes para demoler propiedades construidas en el barrio de Silwan, ubicado en Jerusalén Este, cerca de la Ciudad Vieja, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

Creyentes asisten a una misa ortodoxa para la

Monjes budistas que participan en una Caminata por la Paz recorren un barrio el martes 10 de febrero de 2026 en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Una carroza de carnaval representa a las superpotencias Estados Unidos, Rusia y China en la presentación de las carrozas satíricas de carnaval de este año para el Desfile del Lunes de las Rosas en Colonia, Alemania, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Martin Meissner)

Una avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en una calle de Gainesville, Georgia, el lunes 9 de febrero de 2026. (Departamento de Policía de Gainesville, Georgia vía AP)

Un trabajador de un horno vierte metal fundido como parte del proceso para crear máscaras BAFTA en FSE Foundry en Braintree, Inglaterra, el martes 10 de febrero de 2026. (Scott A Garfitt/Invision/AP)

Una máscara terminada de los Premios de Cine de la Academia Británica se encuentra en un banco de trabajo en la Fundición FSE en Braintree, Inglaterra, el martes 10 de febrero de 2026. (Scott A. Garfitt/Invision/AP)

Una carroza de carnaval que representa a Donald Trump bailando con la Estatua de la Libertad, Maguncia, Alemania. Fotografía: Ronald Wittek/EPA

Pastores recogen agua de un pozo en medio de la escasez causada por una sequía prolongada, Lopii, Kenia. Fotografía: Patrick Ngugi/AP

El medallista de plata Ben Ogden, de Estados Unidos, realiza una voltereta hacia atrás desde el podio mientras los medallistas de oro Johannes Hoesflot Klaebo, y el medallista de bronce Oskar Opstad Vike, ambos de Noruega, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el martes 10 de febrero de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Un Ultraman inflable gigante forma parte de las atracciones del Año Nuevo Lunar para los niños de la ciudad, Kaohsiung, Taiwán. Fotografía: Cheng-Chia Huang/ZUMA Press Wire/Shutterstock

