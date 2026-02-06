El día en imágenes alrededor del mundo

El activista estadounidense Chris Smalls habla durante una protesta contra ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

El activista estadounidense Chris Smalls habla durante una protesta contra ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

Alysa Lui, de Estados Unidos, reacciona a sus puntuaciones con su equipo después de competir en el evento por equipos femenino de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)

Alysa Lui, de Estados Unidos, reacciona a sus puntuaciones con su equipo después de competir en el evento por equipos femenino de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se reúnen bilateralmente durante su visita a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Kevin Lamarque/Pool Photo vía AP)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, se reúnen bilateralmente durante su visita a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Kevin Lamarque/Pool Photo vía AP)

El rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

El rey de Baréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo en París, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)

Niños palestinos empujan un carro cargado con contenedores de plástico con agua recolectada de una planta desalinizadora en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Niños palestinos empujan un carro cargado con contenedores de plástico con agua recolectada de una planta desalinizadora en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Miembros de un equipo femenino de hockey sobre hielo entrenan en el río Fontanka congelado en San Petersburgo, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Miembros de un equipo femenino de hockey sobre hielo entrenan en el río Fontanka congelado en San Petersburgo, Rusia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Palestinos luchan por recibir alimentos donados en un comedor comunitario en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos luchan por recibir alimentos donados en un comedor comunitario en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

La francesa Lorine Schild compite durante la prueba femenina de patinaje artístico por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

La francesa Lorine Schild compite durante la prueba femenina de patinaje artístico por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Humo y llamas se elevan tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Humo y llamas se elevan tras un ataque militar israelí contra un edificio en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Personas pescan en un muelle cerca de Mutrah Corniche en Mascate, Omán, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

Personas pescan en un muelle cerca de Mutrah Corniche en Mascate, Omán, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri)

Iria Afonso, de 76 años, es llevada en una silla por sus vecinos mientras es evacuada de su casa inundada después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Sado en Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Ana Brigida)

Iria Afonso, de 76 años, es llevada en una silla por sus vecinos mientras es evacuada de su casa inundada después de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Sado en Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Ana Brigida)

Miles de libios se congregan para asistir al funeral de Seif al-Islam, hijo del exlíder libio Muamar el Gadafi, mientras sostienen un cartel de su padre en la ciudad de Bani Walid, Libia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Yousef Murad)

Miles de libios se congregan para asistir al funeral de Seif al-Islam, hijo del exlíder libio Muamar el Gadafi, mientras sostienen un cartel de su padre en la ciudad de Bani Walid, Libia, el viernes 6 de febrero de 2026. (Foto AP/Yousef Murad)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, toma el juramento de alistamiento a un grupo de soldados de la Guardia Nacional, al pie del Monumento a Washington, el viernes 6 de febrero de 2026 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf)

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, toma el juramento de alistamiento a un grupo de soldados de la Guardia Nacional, al pie del Monumento a Washington, el viernes 6 de febrero de 2026 en Washington. (Foto AP/Kevin Wolf)

Imagen proporcionada por Kellogg's muestra a William Shatner en el anuncio de fútbol americano de la NFL de Kellogg's Raisin Bran para el Super Bowl 2026. (Kellogg's vía AP)

Imagen proporcionada por Kellogg's muestra a William Shatner en el anuncio de fútbol americano de la NFL de Kellogg's Raisin Bran para el Super Bowl 2026. (Kellogg's vía AP)

La checa Kristyna Kaltounkova (izquierda) cae sobre la suiza Saskia Maurer al anotar el primer gol de su equipo durante un partido de la ronda preliminar de hockey sobre hielo femenino entre Suiza y la República Checa en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (David W. Cherny/Pool Photo vía AP)

La checa Kristyna Kaltounkova (izquierda) cae sobre la suiza Saskia Maurer al anotar el primer gol de su equipo durante un partido de la ronda preliminar de hockey sobre hielo femenino entre Suiza y la República Checa en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 6 de febrero de 2026. (David W. Cherny/Pool Photo vía AP)

