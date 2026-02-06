La Ciudad
Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
POLICIALES
Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
Policiales
Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
La Región
Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
Política
La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Ovación
Tottenham definió el futuro de Alejo Veliz en Central: qué pasará con el delantero
Ovación
Banega y su regreso al Coloso después de una salida silenciosa y por la puerta de atrás
LA CIUDAD
Cuidacoches detenido por agredir y escupir a una mujer en el Paseo del Siglo
Policiales
Le dispararon cinco tiros a un vecino de Parque Casas para robarle una moto
Política
El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Información General
Una de las sedes mundialistas de México sufre un brote de sarampión
Política
Oficialismo y oposición reaccionaron ante la Oficina de Respuesta Oficial
Economía
Las consultoras anticiparon el número del IPC de enero con una leve desaceleración
Economía
Desconfianza en el Indec: la CGT prepara un índice propio de inflación
La Ciudad
Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro
La Ciudad
Santa Fe habilita descuentos de hasta un 30 % en Ingresos Brutos con el pago de la luz
Información General
La exesposa de Bill Gates y los documentos del caso Epstein: "Es muy doloroso"
Información General
Una fuerte tormenta golpeó a Andalucía y hay 4.000 personas evacuadas
Política
El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"
Economía
El bitcoin sigue en retroceso y llegó a su nivel más bajo en 15 meses