El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
4 de febrero 2026 · 13:43hs
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asisten a una ceremonia conmemorativa en el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el martes 3 de febrero de 2026. (Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Mujeres sostienen carteles con la leyenda en árabe Un régimen que mata a prisioneros vulnerables es ilegítimo, durante una protesta exigiendo una amnistía general para grupos islámicos y otros presos, en el centro de Beirut, Líbano, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad mundo imágenes
Noticias relacionadas
El diputado italiano Riccardo Magi (centro) muestra una pancarta exigiendo que no se permita la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina durante una protesta organizada por el partido de centroizquierda +Europa frente a la embajada de Estados Unidos (al fondo), en Roma, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El día en imágenes alrededor del mundo

Agentes federales sacaron a personas de un vehículo el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El día en imágenes alrededor del mundo

Lynden Nicolson, el Jarl Guizer del Escuadrón Jarl, encabeza el desfile por Lerwick, en las Islas Shetland, durante el festival Up Helly Aa, el martes 27 de enero de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

El portaaviones USS Abraham Lincoln.

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Ver comentarios

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Los damnificados deberán anotarse de manera digital. Actualmente hay unas 1.000 bicicletas recuperadas en comisarías de Santa Fe y Rosario

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará
Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde
La Ciudad

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro
La Ciudad

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país
Política

Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura
Policiales

Murió en el Heca el policía de 32 años herido de un disparo en Jefatura

La Justicia de Brasil pidió prisión preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas
Información general

La Justicia de Brasil pidió prisión preventiva para la turista argentina que hizo gestos racistas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Juicio por doble femicidio narco: El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo

Juicio por doble femicidio narco: "El cuerpo de la mujer es utilizado como territorio de castigo"

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

En Rosario sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newells por la salida de un volante?

¿Qué pasará con el cupo que se abrió para Newell's por la salida de un volante?

Lo más importante
Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará
La Ciudad

Presentan en Rosario un sistema para recuperar bicicletas robadas: cómo funcionará

Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde

"Cuando se plantea reducir la edad de imputabilidad estamos dando todo por perdido, llegamos tarde"

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Intriga en zona oeste por un auto de alta gama abandonado, abierto y con una peluca dentro

Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Pullaro salió al cruce de Caputo por no haber comprado ropa nunca en el país

Ovación
Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Con Campaz lesionado, cómo es el plan de Rosario Central para su recuperación

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Comenzó el operativo de Copa Argentina: los hinchas de Talleres llegan al parque Independencia

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

Caliente previa de la Fórmula 1: predicciones, anticipos y dolores de cabeza para los equipos

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Arrancó la Libertadores 2026: cuándo se sortea y en qué bombo estará Central

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: Es ofensivo
Zoom

La reacción de Marixa Balli a los dichos de Caputo sobre la industria textil: "Es ofensivo"

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica
Motores

Volkswagen reveló el nombre de su nueva pick up que será fabricada en Sudamérica

Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita

Por Nachi Saieg
La Ciudad

"Si la preocupación es sobrevivir, el cuidado de la niñez se debilita"

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra
Información General

La Nasa refuerza monitoreos sobre un asteroide que se dirige a la Tierra

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27% menos de pasajeros que en 2024

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: en 2025 hubo un 27% menos de pasajeros que en 2024

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego
Información General

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps
LA REGION

San Lorenzo reduce carga fiscal a taxis y remises para que puedan competir con las apps

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos
Economía

Una de cal y una de arena en el reclamo de Santa Fe por el gas sin sobrecostos

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente
POLICIALES

Caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan
La Ciudad

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales
Economía

El ajuste económico destruyó casi 320.000 empleos formales

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo
La Región

Turismo en Santa Fe: la provincia hizo un balance positivo

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

El Colo Ramírez y su vuelta a Newells: Vengo por revancha, por algo estoy acá

Por Hernán Cabrera
Ovación

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco
Información General

El Vaticano retoma un juicio que salpica hasta al fallecido Papa Francisco

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones
El Mundo

Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó a un portaaviones

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento
Economía

Mercados: las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 32 por ciento