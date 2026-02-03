El día en imágenes alrededor del mundo

3 de febrero 2026
Turistas toman fotos frente a los anillos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina, en Cortina D'Ampezzo, el 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Atletas llevan su equipo a la estación de transporte para entrenar en la Villa Olímpica de Cortina d'Ampezzo, Italia, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, el martes 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Jennifer McDermott)

Ciudadanos afectados por la guerra reciben comida caliente en un centro de distribución en Kiev, el 2 de febrero del 2026. (AP foto/Sergey Grits)

Una mujer intenta cruzar una intersección nevada sin derramar su café en Nueva York, el 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)

Una multitud vitorea a un convoy de fuerzas del Ministerio del Interior de Siria en su camino hacia la ciudad mayoritariamente kurda de Qamishli, en la aldea de Tal Brak, al noreste de Siria, el martes 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)

Atletas olímpicos se ejercitan en un gimnasio dentro de la Villa Olímpica antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el martes 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)

El grupo surcoreano de K-Pop III llegan a la Semana de la Moda de Seúl en la Plaza de Diseño Dongdaemun en Seúl, Corea del Sur, el martes 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Ahn Young-joon)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, preside una reunión con la ministra francesa de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Annie Genevard (a su lado), y representantes de sindicatos agrícolas locales durante una visita a la granja de los hermanos Py, en Vallerois-le-Bois, este de Francia, el martes 3 de febrero de 2026. (Sebastien Bozon/Pool Photo vía AP)

Soldados rusos se preparan para lanzar un dron para una acción en un lugar no revelado de Ucrania. (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

Un edificio de apartamentos fue dañado tras un ataque con misiles y drones rusos en Kiev, Ucrania, el martes 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Dan Bashakov)

Gente cobijada en una estación de metro utilizada como refugio antibombas durante un ataque de drones rusos en Kiev, Ucrania, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Alex Babenko)

Estudiantes locales vestidas como doncellas del santuario participan en el Festival anual de lanzamiento de frijoles en Hakone, Japón, el martes 3 de febrero de 2026. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

Vista aérea del carguero de 100 metros de eslora con bandera de las Comoras que encalló frente a la costa de Sariyer, Turquía. Fotografía: Anadolu/Getty Images

Visitantes observan el vehículo de combate de infantería Terrex s5 HED de ST Engineering, en exhibición durante el Salón Aeronáutico de Singapur en el Centro de Exposiciones de Changi. Fotografía: How Hwee Young/EPA

Carteles y flores en el monumento conmemorativo a Renee Nicole Good tras los disparos fatales de Good y Alex Pretti el mes pasado a manos de agentes federales de inmigración, Minneapolis, EE. UU.. Fotografía: Seth Herald/Reuters

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asisten a una ceremonia conmemorativa en el monumento a los soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia en Kiev, Ucrania, el martes 3 de febrero de 2026. (Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)

Mujeres sostienen carteles con la leyenda en árabe Un régimen que mata a prisioneros vulnerables es ilegítimo, durante una protesta exigiendo una amnistía general para grupos islámicos y otros presos, en el centro de Beirut, Líbano, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar)

El diputado italiano Riccardo Magi (centro) muestra una pancarta exigiendo que no se permita la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina durante una protesta organizada por el partido de centroizquierda +Europa frente a la embajada de Estados Unidos (al fondo), en Roma, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Agentes federales sacaron a personas de un vehículo el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Lynden Nicolson, el Jarl Guizer del Escuadrón Jarl, encabeza el desfile por Lerwick, en las Islas Shetland, durante el festival Up Helly Aa, el martes 27 de enero de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP)

