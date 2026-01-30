El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
30 de enero 2026 · 13:24hs
Carlos Alcaraz celebra tras derrotar a Alexander Zverev en la primera semifinal del Abierto de Australia, el viernes 30 de enero de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

El primer ministro de Tailandia y líder del Partido Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul (centro), asiste a una campaña electoral en Bangkok, Tailandia, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Wolfgang Sander imita a un ciervo durante el Campeonato Alemán de Llamado de Ciervos en la feria de caza de Dortmund, Alemania, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Martin Meissner)

Un artista del Snowshow en el Piccolo Teatro Grassi reacciona con un transeúnte, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

El primer ministro británico, Keir Starmer, se dirige a delegaciones empresariales chinas y británicas en una recepción en la Casa del Reino Unido el viernes 30 de enero de 2026 en Shanghái, China. (Foto de Carl Court/Pool vía AP)

Un hombre toma una fotografía con su teléfono de un oso disecado en la feria de caza de Dortmund, Alemania, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Martin Meissner)

Soldados italianos patrullan cerca del Castillo Sforzesco antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Novak Djokovic de Serbia reacciona durante su partido de semifinales contra Jannik Sinner de Italia en el Abierto de Australia de tenis en Melbourne, Australia, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Asanka Brendon Ratnayake)

ARCHIVO - Dos pueblos polígamos en la frontera entre Utah y Arizona celebran un homenaje público a las mujeres y los niños arrastrados por una inundación repentina mortal. (Foto AP/Rick Bowmer, Archivo)

Jóvenes estudiantes de Birmingham sostienen carteles mientras varias docenas de alumnos de la escuela secundaria Groves abandonaron la clase matutina el viernes 30 de enero de 2026 en Birmingham, Michigan. (Foto AP/Corey R. Williams)

Una mujer chiíta siria camina junto a los retratos del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei (en primer plano), el líder de Hezbolá, el jeque Naim Kassem (en el centro), y el difunto líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah (al fondo), en el complejo de viviendas Imam Ali, donde residen cientos de musulmanes chiítas, en su mayoría libaneses y sirios, desplazados de Siria, en Hermel, noreste del Líbano, el viernes 30 de enero de 2026. (Foto AP/Hussein Malla)

Una fotografía publicada por la agencia de noticias oficial de Corea del Norte muestra una ceremonia de colocación de la primera piedra que marca el inicio de una construcción de desarrollo regional, Condado de Unnyul, Corea del Norte. Fotografía: KCNA/AFP/Getty Images

Un guía canino del equipo de rescate de montaña CRS Alpes Grenoble busca con un perro posibles víctimas sepultadas durante una misión de rescate de emergencia por avalancha en una zona fuera de pista del macizo, Écrins, Francia. Fotografía: Jeff Pachoud/AFP/Getty Images

Carteles en memoria de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos asesinados a tiros por agentes federales de inmigración, se reflejan en la ventana de un autobús de tránsito en Minneapolis, Minnesota, EE. UU.. Fotografía: Seth Herald/Reuters

Mujeres sostienen carteles con la leyenda en árabe

El diputado italiano Riccardo Magi (centro) muestra una pancarta exigiendo que no se permita la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina durante una protesta organizada por el partido de centroizquierda +Europa frente a la embajada de Estados Unidos (al fondo), en Roma, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Agentes federales sacaron a personas de un vehículo el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

