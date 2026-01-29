El día en imágenes alrededor del mundo

Excavadoras en un vertedero para la nieve despejada de las calles tras una fuerte nevada en Moscú, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko)

La candidata presidencial costarricense Laura Fernández saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña en San José, Costa Rica, el sábado 24 de enero de 2026. (Foto AP/Carlos González)

Soldados de la Fuerza de Seguridad Fronteriza de la India, montados en camellos, observan la actuación de las bandas militares de defensa indias durante la ceremonia de la Retirada, que marca el final de las festividades del Día de la República, en las colinas de Raisina, en Nueva Delhi, India, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Manish Swarup)

Los periodistas levantan la mano para hacer preguntas mientras el secretario de la Casa Blanca para asuntos fronterizos, Tom Homan, ofrece una conferencia de prensa en el edificio federal Bishop Whipple el jueves 29 de enero de 2025 en Minneapolis. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El canciller alemán, Friedrich Merz (centro), recibe a la primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, para una reunión en la cancillería en Berlín, Alemania, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi)

Voluntarios de las Fuerzas de Defensa Nacional de Lituania y miembros de la Unión de Fusileros de Lituania esperan reunirse con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, su esposa Diana Nausediene y el rey Federico X de Dinamarca con la reina María en la ciudad de Mickunai, al este de la capital, Vilna, Lituania, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

El equipo de Mark Jeffery realiza acrobacias aéreas durante la exhibición y conferencia internacional Wings India 2026 sobre aviación civil en el aeropuerto de Begumpet en Hyderabad, India, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Mahesh Kumar A.)

Hombres cargan ataúdes durante una procesión fúnebre tras el derrumbe de una casa en Jalalabad, Afganistán, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Wahidullah Kakar)

Aryna Sabalenka de Bielorrusia hace un gesto ante la cámara de televisión después de su partido de semifinales contra Elina Svitolina de Ucrania en el Abierto de Australia de tenis en Melbourne, Australia, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)

Trabajadores colocan el pebetero olímpico en el Arco de la Paz en Milán, Italia, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

Un miembro del club

Un miembro del club "Morsas del Nevá" se baña en las gélidas aguas del río Nevá en San Petersburgo, Rusia, el jueves 29 de enero de 2026, a una temperatura ambiente de -15 °C (5 °F). (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Clark Roberts, aficionado ciego de los Seattle Seahawks, usa una tableta OneCourt, un dispositivo táctil que traduce el juego en vibraciones rastreables junto con audio en tiempo real, en el Centro de Innovación de T-Mobile el martes 27 de enero de 2026 en Bellevue, Washington. (Foto AP/Lindsey Wasson)

La gente sostiene un retrato gigante de Hind Rajab, una niña palestina de cinco años que murió durante la guerra en Gaza, en una playa de Barcelona, España, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)

Los guardaespaldas del presidente indio, montados a caballo, saludan durante la ceremonia de la Retirada de los Golpes, que marca el final de las festividades del Día de la República, en las colinas de Raisina, sede del poder gubernamental, en Nueva Delhi, India, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Manish Swarup)

El diputado italiano Riccardo Magi (centro) muestra una pancarta exigiendo que no se permita la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina durante una protesta organizada por el partido de centroizquierda +Europa frente a la embajada de Estados Unidos (al fondo), en Roma, el jueves 29 de enero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Agentes federales sacaron a personas de un vehículo el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Lynden Nicolson, el Jarl Guizer del Escuadrón Jarl, encabeza el desfile por Lerwick, en las Islas Shetland, durante el festival Up Helly Aa, el martes 27 de enero de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP)

David Beckham, en el centro, asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

