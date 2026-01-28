El día en imágenes alrededor del mundo

28 de enero 2026 · 13:16hs
La policía de Nigeria lanza gases lacrimógenos contra personas que protestan por los recientes desalojos masivos y la demolición de sus viviendas en Makoko y otras comunidades de Lagos, Nigeria, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Sunday Alamba)

Sarah Mullally, cuarta a la derecha, en la escalinata de la Catedral de San Pablo, Londres, tras la ceremonia de Confirmación de Elección que la confirmó como arzobispo de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la Iglesia de Inglaterra, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Ceremonia de Confirmación de Elección que confirma legalmente a Dame Sarah Mullally como nueva Arzobispo de Canterbury, en la Catedral de San Pablo, en el centro de Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Gareth Fuller/Pool vía AP)

Personas caminan sobre el río Fontanka congelado durante una nevada en San Petersburgo, Rusia, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Dolientes asisten al funeral de los combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, que murieron a principios de este mes durante enfrentamientos con las fuerzas del gobierno sirio, en Qamishli, noreste de Siria, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Baderkhan Ahmad)

Vista aérea de la localidad de Niscemi, cerca de Caltanissetta, en Sicilia, en el sur de Italia, el 27 de enero de 2026, donde las fuertes tormentas causaron un alud y obligaron a evacuar a unos 1.500 residentes. (Alberto Lo Bianco/LaPresse vía AP)

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (derecha), y al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen (izquierda), en el Palacio del Elíseo en París, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Thomas Padilla)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante el funeral de Ran Gvili, el último rehén israelí cuyos restos fueron recuperados de la Franja de Gaza, en Meitar, Israel, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)

Dolientes asisten al funeral de los combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, que murieron a principios de este mes durante enfrentamientos con las fuerzas del gobierno sirio, en Qamishli, noreste de Siria, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Baderkhan Ahmad)

Agentes de policía cargan el ataúd de Ran Gvili, el último rehén israelí cuyos restos fueron recuperados de la Franja de Gaza, durante su funeral en Meitar, Israel, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Ariel Schalit)

Familiares y colegas asisten al funeral del rescatista Oleksandr Zibrov, de 36 años, quien murió en un segundo ataque con drones rusos contra un edificio residencial, en una estación de bomberos en Kiev, Ucrania, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Las jugadoras del Corinthians celebran con sus aficionados tras ganar la semifinal de la Copa de Campeones Femenina entre el Gotham FC y el Corinthians en Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Alastair Grant)

Las jugadoras del Corinthians celebran con sus aficionados tras ganar la semifinal de la Copa de Campeones Femenina entre el Gotham FC y el Corinthians en Londres, el miércoles 28 de enero de 2026. (Foto AP/Alastair Grant)

El presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente interino sirio, Ahmad al-Sharaa, se reúnen en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú, el miércoles 28 de enero de 2026. (Maxim Shipenkov/Pool Photo vía AP)

Agentes federales sacaron a personas de un vehículo el miércoles 28 de enero de 2026 en Minneapolis. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Lynden Nicolson, el Jarl Guizer del Escuadrón Jarl, encabeza el desfile por Lerwick, en las Islas Shetland, durante el festival Up Helly Aa, el martes 27 de enero de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP)

Alpine presentó su auto A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Asesor Ejecutivo de la escudería analizó en la presentación del auto A526 lo que espera de la escudería y sin pelos en la lengua le apuntó a los pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto: “Ambos están trabajando muy duro y de momento son amigos”. Foto: Youtube Alpine

