Una mujer camina junto a sillas con fotos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza que murió mientras luchaba contra militantes de Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023, un día después de que se recuperaran sus restos, en una plaza conocida como la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, Israel, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)