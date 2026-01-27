El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
27 de enero 2026 · 13:33hs
el dia01
Un nadador se zambulle en el lago helado de Shichahai, en Pekín, China, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

el dia02
El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una ceremonia conmemorativa en el cementerio de Piskaryovskoye, donde fueron enterradas la mayoría de las víctimas del asedio de Leningrado, en conmemoración del 82.º aniversario de la batalla de la Segunda Guerra Mundial que levantó el asedio nazi de Leningrado, en San Petersburgo, Rusia, el martes 27 de enero de 2026. (Alexei Danichev/Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

el dia03
Una modelo luce una creación de la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Chanel, presentada en París el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

el dia04
La gente enciende velas para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto en la sinagoga Keneseth Eliyahoo en Mumbai, India, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Rafiq Maqbool)

el dia05
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Greifswald: Barcos se encuentran en el río congelado Ryck en el puerto-museo de Greifswald, Alemania, el martes 27 de enero de 2026. (Stefan Sauer/dpa vía AP)

el dia06
Mujeres sentadas en sillas en la Plaza de los Rehenes, un día después de que Ran Gvili, el último rehén en Gaza que murió mientras luchaba contra militantes de Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuyos restos fueron recuperados, en Tel Aviv, Israel, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

el dia07
Una mujer camina junto a sillas con fotos de Ran Gvili, el último rehén en Gaza que murió mientras luchaba contra militantes de Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023, un día después de que se recuperaran sus restos, en una plaza conocida como la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, Israel, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

el dia08
Una máquina quitanieves limpia la nieve en Middleton-in-Teesdale, condado de Durham, Inglaterra, mientras la tormenta Chandra provoca interrupciones en los viajes, inundaciones, fuertes vientos y lluvias torrenciales en el Reino Unido, el martes 27 de enero de 2026. (Owen Humphreys/PA vía AP)

el dia09
El río Slaney se desborda en Enniscorthy, condado de Wexford, Irlanda, el martes 27 de enero de 2026. (Niall Carson/PA vía AP)

el dia10
Nicole Kidman (de izquierda a derecha), Fernanda Torres, Tilda Swinton y Edward Enninful asisten a la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Chanel, presentada en París, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

el dia11
Dua Lipa (de izquierda a derecha), A$AP Rocky, Margaret Qualley y Vanessa Paradis asisten a la colección de Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Chanel, presentada en París, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard)

el dia13
Kel Guerin, vicepresidente de arquitectura de plataforma de Fauna Robotics, demuestra cómo operar Sprout, el nuevo robot de Fauna Robotics, de forma remota durante una demostración en Nueva York, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

el dia14
Rescatistas trabajan en una calle inundada de Enniscorthy, Condado de Wexford, Irlanda, el martes 27 de enero de 2026. (Niall Carson/PA vía AP)

el dia15
Personas que huyen de Tirah, en medio de la incertidumbre sobre una operación militar contra los talibanes paquistaníes, se dirigen a un centro de registro en Bara, una ciudad del distrito de Khyber, en el noroeste de Pakistán, el martes 27 de enero de 2026. (Foto AP/Muhammad Sajjad)

el dia12
Lynden Nicolson, el Jarl Guizer del Escuadrón Jarl, encabeza el desfile por Lerwick, en las Islas Shetland, durante el festival Up Helly Aa, el martes 27 de enero de 2026. (Jane Barlow/PA vía AP)

Alpine presentó su auto A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El Asesor Ejecutivo de la escudería analizó en la presentación del auto A526 lo que espera de la escudería y sin pelos en la lengua le apuntó a los pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto: “Ambos están trabajando muy duro y de momento son amigos”. Foto: Youtube Alpine

David Beckham, en el centro, asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

