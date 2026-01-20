El día en imágenes alrededor del mundo

20 de enero 2026 · 13:52hs
Pasajeros pasan por la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Richard Drew)

Los restos de uno de los vagones de tren tras el choque en Adamuz, España, el 20 de enero del 2026. (AP foto/Manu Fernandez)

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber)

Residentes observan incendios forestales cerca de Concepción, Chile, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Javier Torres)

La suiza Camille Rast recorre a toda velocidad el eslalon gigante femenino de la Copa del Mundo en Kronplatz, Italia, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Gabriele Facciotti)

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España visitan el lugar de un choque de trenes en Adamuz, sur de España, el martes 20 de enero de 2026. (Joaquín Corchero/Europa Press vía AP)

El ex primer ministro Justin Trudeau se toma de la mano con Katy Perry al salir de un evento durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

Khalid Abu Jarad sostiene el cuerpo de su sobrina de tres meses, Shaza Abu Jarad, quien, según el Ministerio de Salud, murió de hipotermia, en la ciudad de Gaza, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Jehad Alshrafi)

Agentes federales en Minneapolis el 19 de enero del 2026. (AP foto/Yuki Iwamura)

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibe al presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, en el número 10 de Downing Street, mientras observan a Larry, el gato, cazador de ratones jefe del Gabinete, en Londres, el martes 20 de enero de 2026. (Justin Tallis/Pool Photo vía AP)

Familiares y activistas de derechos humanos se manifiestan frente a la Fiscalía General de la República en Caracas, Venezuela, el martes 20 de enero de 2026, exigiendo la liberación de las personas que consideran detenidas por motivos políticos. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Una gran ola del lago Michigan lanza bolas de hielo al aire al estrellarse contra el faro exterior South Pierhead en el parque estatal Grand Haven, Michigan, el lunes 19 de enero de 2026. (Joel Bissell/Kalamazoo Gazette vía AP)

La selección senegalesa de fútbol se abre paso entre miles de aficionados que celebran su victoria en la Copa Africana de Naciones, en Dakar, Senegal, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Misper Apawu)

Combatientes de milicias tribales aliadas al gobierno sirio observan los cuerpos de combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) abatidos, tendidos al costado de la carretera entre Raqqa (controlada por el gobierno) y Hassakeh (controlada por las FDS), en el noreste de Siria, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Omar Albam)

David Beckham, en el centro, asiste al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press vía AP)

Aliya Rahman es detenida por agentes federales cerca del lugar donde Renee Good fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada, el martes 13 de enero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Adam Gray)

Aficionados celebran la victoria de Senegal en la semifinal de fútbol contra Egipto, lo que les garantiza un lugar en la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) 2025, en Dakar, Senegal, el miércoles 14 de enero de 2026. (Foto AP/Misper Apawu)

