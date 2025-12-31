LA CIUDAD
Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
La Ciudad
Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141
Información General
¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General
Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información general
Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Información General
Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Policiales
Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Información General
La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General
Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Economía
El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía
La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía
El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Policiales
La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco
La Ciudad
Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
POLICIALES
Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"
Política
El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
LA CIUDAD
Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
Política
Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
La Ciudad
El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales