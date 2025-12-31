El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo | actualidad
31 de diciembre 2025 · 13:38hs
el dia01
Los nadadores entran al agua durante el tradicional nado de Silvestre en el lago Moossee en Moosseedorf, Suiza, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Anthony Anex/Keystone vía AP)

Los nadadores entran al agua durante el tradicional nado de Silvestre en el lago Moossee en Moosseedorf, Suiza, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Anthony Anex/Keystone vía AP)

el dia02
Los participantes parten para la carrera de ruta Sao Silvestre de 15 kilómetros en São Paulo, el miércoles 31 de diciembre de 2025, que se celebra anualmente en Nochevieja. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

Los participantes parten para la carrera de ruta Sao Silvestre de 15 kilómetros en São Paulo, el miércoles 31 de diciembre de 2025, que se celebra anualmente en Nochevieja. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

el dia03
Abigail Strate, de Canadá, se eleva por los aires durante su primer salto redondo en la Copa del Mundo de salto de esquí femenino en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader)

Abigail Strate, de Canadá, se eleva por los aires durante su primer salto redondo en la Copa del Mundo de salto de esquí femenino en Garmisch-Partenkirchen, Alemania, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader)

el dia04
Un hombre camina entre decoraciones iluminadas en la víspera de Año Nuevo en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Lee Jin-man)

Un hombre camina entre decoraciones iluminadas en la víspera de Año Nuevo en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Lee Jin-man)

el dia05
Personas observan cómo una excavadora del ejército israelí demuele viviendas en el campo de refugiados urbanos palestinos de Nur Shams, cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Majdi Mohammed)

Personas observan cómo una excavadora del ejército israelí demuele viviendas en el campo de refugiados urbanos palestinos de Nur Shams, cerca de la ciudad cisjordana de Tulkarem, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Majdi Mohammed)

el dia06
El papa León XIV bendice a un niño durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

El papa León XIV bendice a un niño durante su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andrew Medichini)

el dia07
Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

el dia08
Un cartel colorido se proyecta sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rick Rycroft)

Un cartel colorido se proyecta sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el miércoles 31 de diciembre de 2025. (Foto AP/Rick Rycroft)

el dia09
Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

Fuegos artificiales estallan sobre el Puente del Puerto de Sídney durante las celebraciones de Año Nuevo en Sídney, el jueves 1 de enero de 2026. (Foto AP/Rick Rycroft)

el dia10
La gente se reúne para celebrar el Año Nuevo en el templo budista Zojoji, el miércoles 31 de diciembre de 2025 en Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

La gente se reúne para celebrar el Año Nuevo en el templo budista Zojoji, el miércoles 31 de diciembre de 2025 en Tokio. (Foto AP/Eugene Hoshiko)

el dia11
El hielo cubre el faro exterior del muelle norte en Tiscornia Park, en St Joseph, Michigan, EE. UU.. Fotografía: Joel Bissell/AP

El hielo cubre el faro exterior del muelle norte en Tiscornia Park, en St Joseph, Michigan, EE. UU.. Fotografía: Joel Bissell/AP

el dia12
Bailarines abandonan el Festival del Oso (Festivalul Ursilor), una tradición centenaria de Moldavia en la que bailarines vestidos con peles de oso pesadas realizan rituales guiados por tambores alrededor de Navidad y Año Nuevo, una práctica que antes implicaba osos vivos y simboliza la renovación, la buena fortuna y la ahuyenta de los malos espíritus, Comneti, Rumanía. Fotografía: Andrei Pungovschi/Getty Images

Bailarines abandonan el Festival del Oso (Festivalul Ursilor), una tradición centenaria de Moldavia en la que bailarines vestidos con peles de oso pesadas realizan rituales guiados por tambores alrededor de Navidad y Año Nuevo, una práctica que antes implicaba osos vivos y simboliza la renovación, la buena fortuna y la ahuyenta de los malos espíritus, Comneti, Rumanía. Fotografía: Andrei Pungovschi/Getty Images

el dia13
La gente enciende las linternas de sus teléfonos durante un minuto de silencio para reflexionar sobre la masacre de Bondi Beach antes del espectáculo de fuegos artificiales de medianoche en Nochevieja, Sídney, Australia. Fotografía: Saeed Khan/AFP/Getty Images

La gente enciende las linternas de sus teléfonos durante un minuto de silencio para reflexionar sobre la masacre de Bondi Beach antes del espectáculo de fuegos artificiales de medianoche en Nochevieja, Sídney, Australia. Fotografía: Saeed Khan/AFP/Getty Images

el dia14
Una colisión frontal entre dos trenes en la línea que da servicio a Machu Picchu causó la muerte de una persona y al menos 40 más heridos, Machu Picchu, Perú. Fotografía: Carolina Paucar/AFP/Getty Images

Una colisión frontal entre dos trenes en la línea que da servicio a Machu Picchu causó la muerte de una persona y al menos 40 más heridos, Machu Picchu, Perú. Fotografía: Carolina Paucar/AFP/Getty Images

La gente reza en la playa de Copacabana durante una ceremonia en honor a Yemanjá, la diosa del mar de la religión yoruba, en Río de Janeiro, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bruna Prado)

El día en imágenes alrededor del mundo

Visitantes recorren una exposición del Palacio de Verano que muestra un caballo gigante para dar la bienvenida al Año del Caballo 2026, según el zodíaco chino, en un centro comercial de Pekín, el lunes 29 de diciembre de 2025. (Foto AP/Andy Wong)

El día en imágenes alrededor del mundo

actualidad imágenes mundo
Noticias relacionadas
La activista climática Greta Thunberg se sienta frente a las oficinas de Aspen Insurance en Londres, Inglaterra, durante una protesta en apoyo a los manifestantes de Acción Palestina en huelga de hambre en prisión. (Prisioneros por Palestina vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

Liam Gallagher observa el ataúd mientras es colocado en el coche fúnebre tras el funeral del exbajista de Stone Roses y Primal Scream, Gary Mounfield, conocido como Mani, en la Catedral de Manchester, Inglaterra, tras su fallecimiento a los 63 años, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Peter Byrne/PA vía AP)

El día en imágenes alrededor del mundo

trump quiere lograr la paz entre rusia y ucrania: estamos mucho mas cerca

Trump quiere lograr la paz entre Rusia y Ucrania: "Estamos mucho más cerca"

A la derecha, Flavio Bolsonaro, el candidato elegido por el expresidente

Brasil: Flavio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, será candidato presidencial en 2026

Ver comentarios

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

El violento ataque ocurrió en Mendoza al 3300, cuando un delincuente ingresó al local simulando ser cliente, se abalanzó sobre la joven y la golpeó salvajemente. La víctima debió ser hospitalizada. Un video de seguridad registró el ataque
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025
Policiales

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Lo más importante
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Ovación
La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad
Ovación

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales