Brasil: Flavio, el hijo mayor de Jair Bolsonaro, será candidato presidencial en 2026

Flavio Bolsonaro se enfrentará a Lula Da Silva, quien a sus 80 años volverá a competir electoralmente. El anuncio y la pena que cumple su padre

Mientras Jair Bolsonaro permanece internado tras someterse a una nueva operación, su hijo mayor Flavio Bolsonaro anunció que será candidato presidencial en los comicios programados para octubre de 2026 . De esta manera, el hijo del expresidente se enfrentará a Lula Da Silva , quien planea subirse una vez más al ring electoral, a sus 80 años.

El anuncio fue este jueves en la puerta del hospital privado donde se encuentra Jair Bolsonaro. Flavio , su hijo mayor y senador nacional, leyó una carta escrita por el expresidente.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República en 2026″, leyó Flavio Bolsonaro ante la presa presente en el ingreso al nosocomio. La carta estaba escrita por la puña y letra de su padre.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", sigue la carta del expresidente de Brasil, quien fue condenado a 27 años de prisión.

Recebi com muita emoção a carta do meu pai, que carrega fé, confiança e responsabilidade. O desafio é grande, mas com sua bênção e a proteção de Deus, seguiremos no caminho certo pelo Brasil. pic.twitter.com/ovxk1TSMOw — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 25, 2025

"Carta a los brasileños", se titula el comunicado de Bolsonaro padre, leído por su hijo mayor. En el escrito el expresidente afirma que designar a Flavio al frente del Partido Liberal significa "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron"

Flavio Bolsonaro, el "elegido"

Son varios los Bolsonaros que están inmersos en el mundo de la política brasileña, por lo que había una pulseada familiar por la candidatura del Partido Liberal. La puesta más fuerte era el exdiputado nacional Eduardo Bolsonaro, quien tiene un alto perfil y gran nivel de popularidad. No obstante, Eduardo, de 41 años, se "autoexilió" a Estados Unidos luego de que su padre fuera condenado.

Por otro lado, Carlos Bolsonaro tiene 43 años y es concejal de Río de Janeiro pero carece de de la proyección nacional necesaria. Su otro hermano, Jair Renán, de 27 años y concejal de la ciudad de Camboriu, es muy joven y no tiene peso en la política local. La hija más pequeña, Laura, tiene apenas 15 años.

Entonces, Flavio Bolsonaro, de 44 años y senador nacional, apareció como el candidato elegido dentro del clan familiar. No obstante, todavía deberá disputar la candidatura del Partido Liberal con el popular gobernador de San Pablo, Tarcisio de Freitas, quien tiene fuertes aspiraciones electorales.

Bolsonaro, sin arresto domiciliario

Bolsonaro, quien está hospitalizado desde el miércoles, cumple una condena de 27 años de prisión desde noviembre por un intento de golpe de Estado. Se le concedió permiso judicial para salir de prisión después de que los médicos de la Policía confirmaran que necesitaba el procedimiento.

El exmandatario, que estuvo en el poder entre 2019 y 2022, pasó por varias otras cirugías desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisó el juicio a Bolsonaro y lo condenó a prisión, autorizó el procedimiento pero negó la solicitud del expresidente de arresto domiciliario después de que salga del hospital.

Bolsonaro no tiene contacto con los otros reclusos en la sede de la policía federal en Brasilia, donde está detenido en una habitación de 12 metros cuadrados en la que dispone de una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio.

Tiene acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros visitantes deben recibir aprobación del Supremo Tribunal. El miércoles, de Moraes autorizó a los hijos de Bolsonaro a visitarlo mientras está hospitalizado. Su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompaña.

La operación de Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se sometió a una cirugía de doble hernia el jueves en un hospital de Brasilia, indicaron sus médicos.

El procedimiento duró cerca de tres horas y media y se completó sin complicaciones, según el equipo médico del Hospital DF Star en la capital del país. Los médicos indicaron en un comunicado que Bolsonaro “continuará con el cuidado postoperatorio, incluyendo manejo del dolor, fisioterapia y prevención de trombosis venosa”.